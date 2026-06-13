Lamine Yamal đang rất trông đợi được tận hưởng khoảnh khắc lần đầu tiên cùng Tây Ban Nha chơi tại một kỳ World Cup.

Tuy nhiên, do chấn thương gân kheo gặp phải hồi tháng 4 lúc thi đấu cho Barca, hiện vẫn chưa rõ liệu anh có thể xung trận ngay trận mở màn bảng H World Cup 2026, của đoàn quân La Fuente gặp Cabo Verde (23h ngày 15/6).

Lamine Yamal tài năng trên sân nhỏ, nhưng vẻ ngoài không phải là điểm mạnh của anh. Ảnh: X ĐT Tây Ban Nha

AS Diario thông tin, phía Barca đã yêu cầu tuyển Tây Ban Nha nếu để Lamine Yamal vào sân thì hãy giới hạn khoảng chừng 15 phút thi đấu và ở trận kế tiếp (gặp Ả rập Xê Út) thì để anh chơi 45-60 phút, trước khi có thể đá chính ở trận cuối vòng bảng gặp Uruguay.

Tham gia bình luận cho kênh FOX Sports, cựu tiền đạo Ibrahimovic chia sẻ, bản thân rất mong chờ màn trình diễn của Lamine Yamal tại World Cup 2026. Anh cũng chọn sao trẻ tuyển Tây Ban Nha gây ‘ấn tượng nhất’ tại giải đấu.

“Lamine Yamal là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy là kiểu cầu thủ mà bạn sẵn sàng bỏ tiền ra mua tấm vé đắt đỏ để xem. Và nhờ có cậu ấy mà bạn được tận hưởng trọn vẹn trận đấu.

Trên truyền hình, nhìn cậu ấy trông đặc biệt và đẹp trai. Nhưng nhìn gần ở bên ngoài, Lamine Yamal còn đặc biệt hơn nữa.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal làm những điều đáng kinh nhạc. Mỗi lần cậu ấy chạm bóng, bạn đều thấy cậu ấy khác biệt. Khả năng kiểm soát bóng, rê bóng, ghi bàn,… và tôi đặt hết cả vào Lamine Yamal về một trận đấu tuyệt vời”.

Khen Lamine Yamal sở hữu những phẩm chất tài năng trên sân cỏ là điều không có gì để bàn, nhưng khen anh đẹp trai, hẳn chính chủ cũng… phải ngại.