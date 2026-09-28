Link xem trực tiếp Indonesia vs Malaysia:

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Malaysia đứng đầu bảng A sau lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng Indonesia mới là đội có nhiều cơ sở để tin vào chiến thắng ở cuộc đối đầu tối nay, 19h30 ngày 28/9.

Trận derby Nusantara diễn ra tại Gelora Bung Karno, nơi đội chủ nhà vừa đánh bại Singapore 2-0 và sẽ tiếp tục được tiếp sức bởi khán giả Jakarta cuồng nhiệt.

Chiến thắng trước Singapore chưa phô diễn hết sức mạnh của Indonesia, nhưng cho thấy “Garuda” biết cách kiểm soát một trận đấu quan trọng. Ragnar Oratmangoen mở tỷ số ngay phút 15, trước khi Ole Romeny ấn định kết quả trong hiệp 2.

Có bàn dẫn sớm, Indonesia chủ động hoàn toàn trước đối thủ từng khiến họ phải rời ASEAN Cup 2026 ngay từ vòng bảng. Gặp Malaysia trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, khả năng duy trì thế trận như vậy sẽ có giá trị hơn việc thắng thật đậm.

Malaysia chắc chắn là thử thách lớn hơn. “Hổ vàng” thắng Bangladesh 3-0 với cú đúp trong hiệp 1 của Arif Aiman và bàn còn lại từ Bergson da Silva - người vừa có màn ra mắt và từng khoác áo U20 Brazil.

Arif Aiman, với tốc độ và khả năng tạo đột biến, là mối nguy hiểm Indonesia phải đặc biệt đề phòng. Tuy nhiên, thắng Bangladesh và đối đầu Indonesia tại Gelora Bung Karno là hai nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Chính HLV Tan Cheng Hoe đã nhìn nhận chuyến làm khách này sẽ khó khăn đối với “Hổ vàng”.

Lợi thế của Indonesia đến từ chất lượng đội hình với những cầu thủ từ châu Âu. “Garuda” có thể buộc Malaysia chơi theo nhịp của mình.

Nếu tuyến giữa hạn chế được khoảng trống dành cho Arif Aiman, đội chủ nhà sẽ có cơ hội đưa bóng lên phía trên mà không phải liên tục chống đỡ các pha phản công. Romeny, người ghi 7 bàn sau 11 trận quốc tế, là mũi nhọn đủ sắc để trừng phạt một thời điểm hàng thủ Malaysia mất tập trung.

Cuộc so tài giữa tiền đạo 26 tuổi đang chơi bóng tại Hà Lan và Arif được FIFA chọn làm điểm nhấn của trận đấu.

Indonesia vẫn có điều phải cân nhắc. Theo FIFA, thể trạng của Oratmangoen và “tân binh” Luke Vickery cần được theo dõi trước trận. Dẫu vậy, với lợi thế sân nhà và động lực của một cuộc đối đầu nhiều duyên nợ, thầy trò John Herdman có cơ sở để tin vào chiến thắng.

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