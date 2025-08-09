Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs Indonesia:

Thời gian: 19h30, ngày 9/8/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025)

Địa điểm: Lạch Tray, Hải Phòng

Trực tiếp: FPT Play, VTV5, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: Đang cập nhật...

Cuộc chạm trán giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Indonesia hứa hẹn sẽ là thế trận một chiều dành cho đội chủ nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng, thể hiện lối chơi gắn kết, pressing tầm cao và khả năng tận dụng cơ hội cực kỳ hiệu quả. Dàn trụ cột như Huỳnh Như, Bích Thùy hay Tuyết Dung vẫn là điểm tựa vững chắc, tạo nên sức mạnh tấn công đa dạng và khó lường.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) được đánh giá vượt trội trước nữ Indonesia - Ảnh: Đức Anh

Về phía đối thủ, tuyển nữ Indonesia cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở tốc độ và khả năng tổ chức phản công nhanh. Họ sẵn sàng gây khó khăn cho Việt Nam bằng những pha bóng trực diện và nền tảng thể lực dồi dào.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung được đánh giá vượt trội và hoàn toàn giành chiến thắng cách biệt.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Thương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Nguyễn Thị Vạn, Hải Yến.

Indonesia: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps.