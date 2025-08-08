Theo công bố của FIFA, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí hạng 37 thế giới, vững vàng ở ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á. Thầy trò HLV Mai Đức Chung được cộng thêm 2,09 điểm nhờ thành tích toàn thắng 3 trận tại vòng loại châu Á 2026 (đồng thời là vòng sơ loại FIFA World Cup nữ 2027) trước Maldives 7-0, UAE 6-0 và Guam 4-0.

Trên bình diện châu lục, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 6 châu Á, sau Nhật Bản (hạng 8 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 10), Australia (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 21).

Tuyển nữ Việt Nam thắng Campuchia 6-0 ở trận ra quân. Ảnh: Đức Anh

Thứ hạng của tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nếu giành thành tích tốt tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 đang diễn ra trên sân nhà. Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang chuẩn bị đấu với Indonesia (19h30 ngày 9/8), sau khi thắng đậm Campuchia 6-0 ở trận mở màn.

Trước trận đấu với Indonesia, HLV Mai Đức Chung kêu gọi các CĐV tới sân cổ vũ cho các cô gái vàng Việt Nam: "Thi đấu trên sân nhà sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Tôi cũng mong các CĐV, bao gồm cả người hâm mộ Hải Phòng đến sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam tại giải”.

Trong khi đó, đội trưởng Huỳnh Như thể hiện sự tự tin: “Mục tiêu của cá nhân tôi cũng như tuyển nữ Việt Nam là thi đấu hết mình vì người hâm mộ, giành chức vô địch".

Tuyển nữ Việt Nam mong chờ CĐV lấp kín khán đài sân Lạch Tray

Để hỗ trợ tối đa khán giả trong việc mua vé xem các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, VFF quyết định bổ sung mã QR vào đường link mua vé trực tuyến. Giá vé xem thầy trò HLV Mai Đức Chung là 50.000 và 100.000 đồng/ vé. Khán giả có thể mua tại website datve.cahnfc.com hoặc qua ứng dụng VNPay.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn