Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Trung Quốc

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Các cầu thủ nữ Việt Nam quyết tâm trước vòng tứ kết - Ảnh: VFF

Trong 12 lần đối đầu, tuyển nữ Việt Nam toàn thua. Ở lần gặp nhau gần nhất trong trận giao hữu trước Asiad 20, Trung Quốc có chiến thắng dễ dàng 3-0. Kết quả này thực tế còn chưa phản ánh hết sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai đội.

Trước đối thủ quá mạnh, nhưng tuyển nữ Việt Nam không đánh mất tinh thần. Ngược lại, việc hoàn thành chỉ tiêu vào tứ kết giúp toàn đội có tâm lý thoải mái.

Về chuyên môn, đây là trận mà HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải bố trí một đội hình chơi thấp, đá phòng ngự phản công. Tuyển nữ Việt Nam làm hết sức để bảo vệ khung thành, đồng thời chờ đợi sự sơ hở của đối phương để tạo nên những tình huống gây bất ngờ.

Muốn làm tốt những nhiệm vụ trên, tuyển nữ Việt Nam phải thể hiện được bản lĩnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á, chơi với 200% sức lực để đạt được kết quả tốt nhất.

Đội hình dự kiến

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài, Bích Thuỳ, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Trung Quốc: Phan Hongyan, Zhang Chengxue, Yu Si, Yao Wei, Ying Wang, Wurigumula, Liu Jing, Wang Aifang, Zhou Xinyu, Zhang Linyan, Wang Yanw.