Link xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Trung Quốc, 13h ngày 25/9VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Trung Quốc, trong khuôn khổ vòng tứ kết môn bóng đá nữ Asiad 2026, lúc 13h ngày 25/9.
Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Bích Thuỳ, Thu Xuân, Tuyết Ngân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến.
Nữ Trung Quốc: Zitong, Mengdi, Yu Fan, Si Yu, Yuan Cong, Xinyu, Wang Ying, Liu Jing, Zongmei, Fangxin, Ziqin, Linyan.
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