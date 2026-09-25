Đội hình ra sân

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Bích Thuỳ, Thu Xuân, Tuyết Ngân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Trung Quốc: Zitong, Mengdi, Yu Fan, Si Yu, Yuan Cong, Xinyu, Wang Ying, Liu Jing, Zongmei, Fangxin, Ziqin, Linyan.

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25/09/2026 | 12:26

12h

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Danh sách thi đấu hai đội
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24/09/2026 | 20:31

11h

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Tuyển nữ Việt Nam hy vọng có bàn thắng vào lưới Trung Quốc - Ảnh: S.N
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24/09/2026 | 20:30

10h

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Tuyển nữ Việt Nam vừa lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết - Ảnh: VFF
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