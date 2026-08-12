Link xem trực tiếp PSG vs Aston Villa

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Mùa hè của Unai Emery không ít trắc trở. Amadou Onana dính chấn thương nghiêm trọng tại World Cup, còn 2 ngôi sao Morgan Rogers, Youri Tielemans bị bán sang Chelsea và MU.

Để bù đắp tổn thất về lực lượng, Villa mang về những tân binh giàu tiềm năng như Johan Manzambi và Joao Gomes, với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tiến bộ qua từng mùa giải.

PSG quyết tâm giành Siêu cúp châu Âu năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh: PSG Inside

Xét trên lý thuyết, PSG sở hữu lực lượng mạnh hơn và bước vào trận đấu với tư cách ĐKVĐ Champions League 2 mùa liên tiếp. Tuy nhiên, Aston Villa không đến để đóng vai "kẻ lót đường".

Tinh thần hưng phấn sau chức vô địch Europa League, đại diện Premier League có thể gây ra khó khăn cho đội bóng nước Pháp, vốn chưa thực sự sẵn sàng.

Dự đoán: Hòa 2-2 trong 90 phút (PSG thắng hiệp phụ)

Thông tin lực lượng

PSG: Tình trạng thể lực của Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Desire Doue và Bradley Barcola chưa đảm bảo để đá chính từ đầu.

Aston Villa: Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương. Khả năng thi đấu của Emiliano Martinez, Garnacho, Leon Bailey, John McGinn và Johan Manzambi khá thấp.

Đội hình dự kiến

PSG: Safonov; Boly, Marquinhos, Pacho, Mendes; Mayulu, Vitinha, Neves; Mbaye, Ayari, Kvaratskhelia.

Aston Villa: Bizot; Cash, Mings, Torres, Maatsen; Hemmings, Kamara, Gomes, Buendia; Guessand, Madjo.