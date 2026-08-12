Mundo cho hay, theo kế hoạch, Ferran Torres trở lại tập trung với Barca vào hôm nay (12/8), sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, nơi anh ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng Argentina, nâng cao cúp vàng thế giới.

Dù vậy, Ferran Torres đã đề nghị Barca cho phép anh vắng mặt, để hoàn tất việc chuyển nhượng gia nhập PSG và đã được Hansi Flick cùng CLB đồng ý.

Nguồn trên cung cấp thêm, mặc dù Barca từ chối lời đề nghị ban đầu của PSG - 40 triệu euro phí chuyển nhượng + 10 triệu euro các điều khoản phụ, nhưng mọi dấu hiệu cho thấy, Ferran Torres sẽ chơi bóng tại Paris mùa tới.

Ferran Torres sắp hoàn tất việc chuyển đến PSG. Ảnh; Mundo

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cập nhật tình hình: “Thương vụ sắp hoàn tất, sẽ được chốt trong vài giờ hoặc vài ngày tới. Sẽ rất sớm thôi. Khoản phí chuyển nhượng sẽ nằm trong khoảng từ 50 đến 55 triệu euro”.

Theo các nguồn tin, Ferran Torres đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với PSG, vấn đề cuối cùng còn lại là giữa 2 CLB thống nhất số tiền. Phía Barca muốn khoản phí chuyển nhượng được tăng thêm, thay vì đặt ở các điều khoản phụ.

Báo chí Pháp cho biết, PSG đã đề nghị Ferran Torres hợp đồng 4 năm, lương tăng vọt so với hiện tại – một con số mà Barca khó có thể đáp ứng.

Kế hoạch ban đầu của Barca là giữ chân Ferran Torres và đã chuẩn bị sẵn hợp đồng mới, nhưng lương tăng không đáng kể so với thỏa thuận cũ, khoảng 13 triệu euro trước thuế bao gồm cả thưởng.

Torres muốn hưởng lương cao hơn tại Barca sau khi lập đại công tại World Cup 2026 cho Tây Ban Nha, nhưng CLB không có ý định điều chỉnh, trong khi thầy cũ Luis Enrique gọi đến PSG, nơi sẵn sàng đáp ứng điều anh muốn.

Để Ferran Torres ra đi, trong khi trước đó đã chia tay Lewandowski và Rashford, Barca không còn trung phong cắm thực thụ trong đội hình. Họ muốn Julian Alvares nhưng thương vụ là khó khăn, khi Atletico không muốn mất trụ cột của mình.