Link xem trực tiếp Saudi Arabia vs Uruguay

Link tường thuật trực tiếp trên VietNamNet

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/

Saudi Arabia sẽ có trận ra quân khó khăn - Ảnh: SAFF

Saudi Arabia vs Uruguay từng đối đầu nhau 3 lần và tỷ số đang cân bằng, với mỗi bên 1 lần thắng.

Uruguay do HLV Marcelo Bielsa dẫn dắt được dự đoán sẽ kiểm soát nhịp độ trận đấu, với lối chơi pressing cường độ cao. Saudi Arabia sẽ cố gắng giữ vững hàng thủ chặt chẽ, có tổ chức, chờ cơ hội phản công.

Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá ESPN, chiến thắng sẽ thuộc về đoàn quân Bielsa. Cụ thể, Uruguay thắng 2-0 Saudi Arabia.

Chuyên gia Sportskeeda cũng chọn tỷ số ấy, trong khi Sportsmole tin rằng, đại diện châu Á sẽ có bàn thắng, dù chung cuộc vẫn phải nhìn đối thủ giành 3 điểm, qua dự đoán Saudi Arabia 1-2 Uruguay.

Đội hình dự kiến

Saudi Arabia (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Boushal; Kanno, Al-Khaibari; Nasser Al-Dawsari, Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Caceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, Maxi Araujo; Vinas, Nunez.