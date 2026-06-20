Dự đoán bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay, lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2026, lúc 11h ngày 20/6: 2 chuyên gia chọn Thổ Nhĩ Kỳ thắng, 1 người tin vào Paraguay.
Link xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay:
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Sau thất bại ê chề trước Australia, Thổ Nhĩ Kỳ cần một cú hích tinh thần. Paraguay chính là đối thủ "vừa miếng" để thầy trò Montella tìm lại niềm vui chiến thắng.