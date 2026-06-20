Link xem trực tiếp Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay:

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/tho-nhi-ky-paraguay-6a30f766da09cef31289d03c?event=eventtv&type=highlight