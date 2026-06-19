Nguồn đáng tin cậy từ The Athletic cho hay, Liverpool thông báo với RB Leipzig rằng, họ sẵn sàng đáp ứng mức giá 100 triệu euro (86,8 triệu bảng) mà đội bóng Đức yêu cầu.

Liverpool dự định trả trước 90 triệu euro, kèm thêm 10 triệu euro phụ phí. Thế nhưng, đề nghị ban đầu của The Kop chưa đủ thuyết phục lãnh đạo đội bóng nước Đức.

Liverpool đang theo đuổi Yan Diomande - Ảnh: T.T

Hiện Liverpool đang nắm lợi thế lớn trong thương vụ này, song nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain cũng là đối thủ đáng gờm.

Đội bóng Bundesliga muốn giữ chân Diomande thêm ít nhất một mùa giải, đồng thời nỗ lực gia hạn với chàng trai 19 tuổi.

Trong trường hợp buộc phải bán, RB Leipzig kỳ vọng nhận được khoản phí chuyển nhượng lớn hơn, khoảng 130 triệu euro.

Diomande đang cùng tuyển Bờ Biển Ngà tham dự World Cup 2026. Anh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trận ra quân thắng 1-0 trước Ecuador.

Màn trình diễn của Yan Diomande rất ấn tượng, khi chàng trai trẻ liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải, cho Hincapie "ngửi khói" trong các tình huống đua tốc độ.

Cá nhân Diomande vừa trải qua mùa giải thăng hoa trong màu áo Leipzig, ghi 12 bàn và có 8 kiến tạo sau 33 lần ra sân tại Bundesliga. Phong độ nổi bật giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn châu Âu.

MU từng dành sự quan tâm cho Diomande nhưng sớm rút lui vì mức giá quá cao. Trong khi đó, PSG đang muốn rước anh về thay Bradley Barcola.

Nếu các cuộc đàm phán tiến triển thuận lợi trong những ngày tới, cầu thủ người Bờ Biển Ngà có thể trở thành tân binh thứ hai của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Trước đó, họ vừa chính thức hoàn tất bản hợp đồng trị giá 34,5 triệu bảng với Victor Munoz - chân chạy cánh trẻ người Tây Ban Nha.