11h ngày 20/6, sân San Francisco Bay Arena:

Kiểm soát hoàn toàn thế trận và tung ra tới 30 cú dứt điểm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Australia, để rồi nhận thất bại 0-2 đầy cay đắng.

Kết quả mở màn khiến vị thế đoàn quân HLV Vincenzo Montella bị đặt dấu hỏi lớn. Thất bại thực sự bất ngờ, bởi trước đó Thổ Nhĩ Kỳ duy trì phong độ ấn tượng, với 7 chiến thắng và 1 trận hòa.

Paraguay thua thảm ngày ra quân - Ảnh: USMNT

Bộ mặt thất vọng của đội bóng châu Âu thường phơi bày khi bước vào giải đấu lớn. Thống kê cho thấy, 13 lần ra sân gần nhất tại các kỳ World Cup hay Euro, Thổ Nhĩ Kỳ để thua tới 9 trận.

Lần đầu tiên trở lại World Cup kể từ năm 2002 (giải đấu mà họ giành hạng Ba lịch sử), Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ bị loại sớm nếu tiếp tục sẩy chân ở lượt trận thứ hai.

Thế nên, Arda Guler và các đồng đội hiểu rằng, họ cần giành trọn 3 điểm trước Paraguay, tạo bước đà tiến quan trọng trước lúc đụng độ đồng chủ nhà Mỹ.

Về phần Paraguay, họ cũng trải qua ngày ra quân đáng quên. Thất bại nặng nề 1-4 cho thấy, đại diện Nam Mỹ chưa có bước chuẩn bị tốt cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình, cả về mặt lối chơi lẫn tinh thần.

Trước cú vấp, Paraguay vốn được đánh giá cao nhờ sự chặt chẽ và thắng 3/4 trận gần nhất. Thế nên, thầy trò HLV Gustavo Alfaro cần nhanh chóng lấy lại hình ảnh quen thuộc khi chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cần xốc lại tinh thần để giành chiến thắng - Ảnh: FIFA

Kỳ vọng sẽ đặt lên vai bộ ba đã và đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh là Miguel Almiron, Enciso hay Diego Gomez.

Màn so tài ở San Francisco Bay Arena được dự báo sẽ chứng kiến bộ mặt tích cực hơn từ cả hai đội.

Xét về chất lượng đội hình và khả năng tạo đột biến, Thổ Nhĩ Kỳ có phần nhỉnh hơn. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đại diện châu Âu sẽ giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026.

Dự đoán: Thổ Nhĩ Kỳ thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu.

Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.