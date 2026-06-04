Thông tin trận đấu U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

Thời gian: 16h ngày 4/6/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: North Sumatra, North Sumatra, Indonesia

Giải đấu: Giải U19 Đông Nam Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360

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U19 Việt Nam gặp U19 Myanmar lúc 16h00 ngày 4/6 ở lượt trận thứ hai bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Sau chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có khởi đầu thuận lợi và đang đạt trạng thái tinh thần tích cực.

U19 Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ hai tại giải U19 Đông Nam Á - Ảnh: AFC

Dù vậy, U19 Việt Nam vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Ở trận ra quân, đội bóng áo đỏ kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không phải lúc nào cũng xử lý hiệu quả ở pha bóng cuối cùng.

U19 Myanmar được đánh giá khó chịu hơn Timor Leste. Dù thua U19 Indonesia 0-3 ở lượt đầu, họ từng cầm cự tốt trong hơn 30 phút đầu trước khi sụp đổ vì sai lầm phòng ngự. Điểm yếu của Myanmar nằm ở khả năng xoay xở chậm của bộ đôi trung vệ và sự lúng túng của thủ môn khi triển khai bóng.

Đây là cơ hội để các cầu thủ tấn công của U19 Việt Nam, đặc biệt là Hoàng Công Hậu, tiếp tục tạo dấu ấn. Tuy nhiên, toàn đội cần nhập cuộc tập trung và tôn trọng đối thủ.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Lê Tấn Dũng, Hoàng Minh Hợi, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Duy Khang, Lê Văn Khánh, Nguyễn Đức Vũ, Trần Quốc Hòa, Hoàng Công Hậu.

U19 Myanmar: Sai Khant Min Nyo, Thet Paing Soe, Swan Zar Ni, Sai Khan Nyi, Sai Bo Bo Kyaw, Thaw Zin Ko, Kaung Khant Kyaw, Sai Zom Shang, Myo Khant Kyaw, Kyaw Thiha, Thura Min Thant.