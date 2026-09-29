Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan:

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Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ bước vào trận đấu được chờ đợi nhất vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng giàu truyền thống và thường xuyên cạnh tranh danh hiệu trong khu vực.

Thái Lan đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Hàng công của đội bóng xứ Chùa Vàng cho thấy sự hiệu quả với khả năng phối hợp đa dạng và tận dụng cơ hội tốt.

Trận đấu Thái Lan vs Việt Nam hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam cho thấy sự ổn định trong trận ra quân khi đánh bại Philippines 1-0. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự và tính kỷ luật trong lối chơi.

Một chiến thắng trong trận đại chiến này sẽ giúp một trong hai đội tạo lợi thế lớn trên bảng xếp hạng, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.