Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10 - Division 1

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

01/10

19:30

Bảng A

Indonesia vs Bangladesh

 FPT Play, TV360

01/10

19:30

Bảng A

Malaysia vs Singapore

 FPT Play, TV360

Link xem trực tiếp trận Indonesia vs Bangladesh:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/indonesia-bangladesh-6abcc0a815dc9d2fa840fab1?event=event&type=highlight

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/tv/tv360-9?ch=9887&ev=101089&es=1&col=banner&sect=BANNER&page=home

Link xem trực tiếp trận Malaysia vs Singapore:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/malaysia-singapore-6abcc1cb097311ac2b337aad?event=event

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=101098&es=1&col=banner&sect=BANNER&page=home

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