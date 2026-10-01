Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/10 - Division 1
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Ngày
|
Giờ (VN)
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Bảng
|
Trận đấu
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Trực tiếp
|
01/10
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19:30
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Bảng A
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Indonesia vs Bangladesh
|FPT Play, TV360
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01/10
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19:30
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Bảng A
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Malaysia vs Singapore
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FPT Play, TV360
Link xem trực tiếp trận Indonesia vs Bangladesh:
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
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Link xem trực tiếp trận Malaysia vs Singapore:
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
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