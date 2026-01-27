Thông tin trận đấu futsal Việt Nam vs Kuwait

Thời gian: 17h00 ngày 27/01/2026

Địa điểm: Jakarta International Velodrome, Indonesia

Giải đấu: Bảng B, VCK futsal châu Á 2026

Kênh trực tiếp: TV360, VTV7

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp: https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=78455&es=1&col=banner§=BANNER&page=home

ĐT futsal Kuwait bước vào trận ra quân gặp Việt Nam với lợi thế đặc biệt trên băng ghế huấn luyện, khi được dẫn dắt bởi Bruno Garcia – cựu HLV ĐT futsal Việt Nam.

Tuy nhiên, lực lượng hiện tại của Việt Nam đã thay đổi gần như hoàn toàn so với giai đoạn ông Bruno còn làm việc, với nhiều gương mặt trẻ lần đầu dự sân chơi châu lục.

T futsal Việt Nam tích cực tập luyện cho VCK châu Á

Dù vậy, trong thời đại công nghệ, việc nắm bắt đối thủ không còn khó khăn. Chính ông Bruno thừa nhận đã nghiên cứu kỹ ĐT futsal Việt Nam thông qua băng hình và hai trận giao hữu năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, HLV Diego Giustozzi hiểu rõ áp lực của trận mở màn. Bài học thua Malaysia ở SEA Games 33 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt khi phần lớn học trò của ông mới 20–23 tuổi. Vấn đề then chốt với ĐT futsal Việt Nam lúc này là giải tỏa tâm lý để chơi đúng năng lực.

Xét về thực lực, Việt Nam được đánh giá cao hơn. Trên BXH FIFA, đội tuyển đứng trên Kuwait tới 20 bậc. Các đối thủ của Kuwait ở vòng loại cũng không quá mạnh.

Nếu giữ được sự thanh thoát trong tổ chức lối chơi và hiệu quả khi dứt điểm, mục tiêu 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò Diego Giustozzi.