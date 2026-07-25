Link xem trực tiếp Lào vs Thái Lan

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Thái Lan sẽ mở màn ASEAN Cup 2026 bằng trận đấu với Lào lúc 20h00 ngày 25/7. Với vị thế đương kim á quân Đông Nam Á, đội bóng xứ chùa vàng được đánh giá cao hơn và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Thái Lan đã sẵn sàng chinh phục ASEAN Cup 2026 - Ảnh: FAT

Sau khi thất bại trước Việt Nam ở trận chung kết giải đấu gần nhất, Thái Lan đang rất cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Kinh nghiệm cùng chất lượng đội hình giúp đoàn quân của HLV Masatada Ishii được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận.

Bên kia chiến tuyến, Lào không còn là đối thủ dễ bị đánh bại. Sự tiến bộ trong thời gian qua cùng lợi thế sân nhà có thể giúp đội bóng này gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan.

Dù vậy, với lực lượng vượt trội và bản lĩnh thi đấu quốc tế, Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu tận dụng tốt cơ hội, họ nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong ngày ra quân.

Đội hình dự kiến Lào vs Thái Lan

Lào: Keo-Oudone Souvannasangso; Photthavong Sangvilay, Phetdavanh Somsanid, Anantaza Siphongphan, Khamsanga Phimmasone; Bounphachan Bounkong, Damoth Thongkhamsavath, Somlith Sengvanny; Chanthavixay Khounthoumphone, Peter Phanthavong, Kydavone Souvanny.

Thái Lan: Patiwat Khammai; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Suphanan Bureerat, Adisorn Promrak; Sarach Yooyen, Kritsada Kaman, Weerathep Pomphan; Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha.