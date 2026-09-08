Sự kiện lớn tháng 9 của Apple sẽ diễn ra vào 0h00 ngày 10/9 tới (giờ Việt Nam), đánh dấu màn trình diễn quan trọng nhất của hãng trong năm 2026. Đáng chú ý, Apple được cho là sẽ trình làng tới 3 mẫu iPhone mới gồm: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. Đây cũng có thể là một trong những mùa iPhone đặc biệt nhất, khi Apple tập trung gần như toàn bộ dòng sản phẩm mới vào phân khúc cao cấp.

iPhone Ultra mới thực sự là sản phẩm có khả năng tạo ra bước ngoặt trong mùa ra mắt iPhone mới năm nay của Apple. Ảnh: @evanblass/ X

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max: Nâng cấp mạnh về hiệu năng, camera và pin

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những sản phẩm kế nhiệm trực tiếp dòng iPhone 17 Pro vốn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Theo các thông tin rò rỉ, Apple đang chuẩn bị hàng loạt nâng cấp đáng kể cho bộ đôi này, từ chip xử lý, camera cho tới thiết kế màn hình.

Tâm điểm đầu tiên là chip A20 Pro thế hệ mới. Con chip này được kỳ vọng mang lại hiệu năng cao hơn nhưng đồng thời tiết kiệm năng lượng tốt hơn, qua đó cải thiện cả tốc độ xử lý lẫn thời lượng sử dụng thực tế.

Hệ thống camera cũng được cho là sẽ có bước tiến lớn, đặc biệt là camera chính. Apple được đồn đoán sẽ trang bị khẩu độ biến thiên cho camera này, cho phép máy điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp. Đây có thể là thay đổi quan trọng đối với khả năng chụp ảnh trên iPhone.

Ở mặt trước, Dynamic Island dự kiến được thu nhỏ khoảng 35%, tạo cảm giác hiện đại và giúp màn hình có diện tích hiển thị rộng hơn. Apple cũng được cho là sẽ bổ sung màu sắc mới, trong đó nổi bật là tông đỏ burgundy đậm và cá tính.

Thời lượng pin được kỳ vọng trở thành một trong những điểm mạnh nhất của thế hệ iPhone 18 Pro. Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có mức cải thiện đáng kể, thậm chí đạt thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Camera Control cũng sẽ được Apple làm mới, trong khi modem C2 do chính hãng thiết kế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khả năng kết nối di động. Một số tính năng vệ tinh mới cũng được đồn đoán xuất hiện, đáng chú ý là khả năng hỗ trợ kết nối 5G qua vệ tinh.

Tuy nhiên, những nâng cấp này có thể đi kèm mức giá khởi điểm cao hơn. Một số dự đoán cho rằng iPhone 18 Pro có thể bắt đầu từ 1.399 USD. Dù vậy, mức giá 1.199-1.249 USD được đánh giá là khả thi hơn.

iPhone Ultra: Chiếc iPhone đắt nhất và khác biệt nhất từ trước đến nay

Nếu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là những bản nâng cấp mạnh mẽ của dòng iPhone truyền thống, iPhone Ultra mới thực sự là sản phẩm có khả năng tạo ra bước ngoặt.

iPhone Ultra được cho là tên gọi của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Với mức giá dự kiến trên 2.000 USD, thiết bị sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn mới ở phía trên dòng iPhone hiện tại.

Thiết kế gập dạng cuốn sách sẽ khiến iPhone Ultra trở thành mẫu iPhone có hình thức khác biệt nhất mà Apple từng giới thiệu. Máy được cho là sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,4 inch và màn hình bên trong khoảng 7,8 inch, kích thước tương tự một chiếc iPad mini khi mở ra.

Về vật liệu, iPhone Ultra có thể kế thừa phong cách của iPhone Air với khung viền titan và thiết kế mỏng, cao cấp. Hệ thống camera phía sau dự kiến gồm hai cảm biến, camera chính và camera góc siêu rộng. Phía trước sẽ có hai camera, mỗi camera phục vụ một màn hình.

Đáng chú ý, Apple có thể sử dụng Touch ID thay cho Face ID trên iPhone Ultra. Đây sẽ là một thay đổi lớn nếu trở thành hiện thực, đặc biệt khi thiết kế màn hình gập khiến cách bố trí cảm biến nhận diện khuôn mặt trở nên phức tạp hơn.

Phần mềm có thể là một trong những lợi thế lớn nhất của iPhone Ultra. iOS 27 được cho là sẽ hỗ trợ khả năng chạy nhiều ứng dụng song song, đồng thời tự động điều chỉnh bố cục theo chiều ngang để tận dụng tối đa màn hình lớn khi thiết bị được mở ra.

Về hiệu năng, iPhone Ultra nhiều khả năng không vượt trội hoàn toàn so với iPhone 18 Pro. Máy được cho là sử dụng cùng chip A20 Pro, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và modem C2 do Apple phát triển.

Điều này cho thấy Apple có thể tập trung sự khác biệt của iPhone Ultra vào thiết kế, màn hình và trải nghiệm phần mềm thay vì tạo ra một nền tảng phần cứng hoàn toàn riêng biệt.

iPhone 18 và iPhone Air 2 sẽ vắng mặt trong mùa thu năm nay

Điểm bất thường lớn nhất trong sự kiện iPhone năm nay là sự vắng mặt của những mẫu máy có giá dễ tiếp cận hơn.

iPhone Air 2 sẽ vắng mặt trong mùa thu năm nay. Ảnh: Tom's Guide

Thông thường, Apple sẽ giới thiệu iPhone 18 tiêu chuẩn cùng thế hệ kế nhiệm của iPhone Air vào tháng 9. Tuy nhiên, theo các thông tin hiện có, hãng đang thay đổi chiến lược ra mắt sản phẩm mùa thu, đẩy iPhone 18 và iPhone Air 2 sang đầu năm 2027.

Hiện chưa rõ đây hoàn toàn là quyết định mang tính chiến lược của Apple hay có liên quan tới cuộc khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ đang diễn ra trên thị trường. Dù nguyên nhân là gì, việc hai mẫu iPhone dễ tiếp cận hơn không xuất hiện trong tháng 9 sẽ khiến mùa iPhone năm nay mang màu sắc hoàn toàn khác.

Thay vì phủ rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, Apple dường như đang tập trung toàn lực vào những sản phẩm đắt tiền nhất, trong khi nhóm khách hàng muốn mua iPhone giá thấp hơn có thể phải chờ tới đầu năm 2027.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)