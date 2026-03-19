Sau lượt đi hòa không bàn thắng, Messi và Inter Miami tiếp Nashville trên sân Chase và đội trưởng số 10 sớm tạo khác biệt.

Phút thứ 7, cựu cầu thủ Tottenham và cũng từng chơi cho MU, Sergio Reguilon chuyển đến Inter Miami mùa này, chuyền bóng từ cánh trái để Messi dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số.

Với pha lập công này, Messi chạm mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp, nhanh hơn bất cứ ai – sau 1.142 trận. Trong khi đó, Ronaldo cần đến 1.238 trận để đạt con số trên.

Không chỉ lập kỷ lục ở mốc 900 bàn thắng, siêu Messi cũng nắm giữ thành tích ghi bàn nhanh nhất trong thế kỷ 21, ở các mốc quan trọng khác: 400 bàn thắng (525 trận), 500 bàn (632 trận), 600 bàn (747 trận), 700 bàn (862 trận), 800 bàn (1.017 trận).

Thành tích 900 bàn thắng của Messi của thể như sau: 672 bàn trong màu áo Barca, 115 bàn cho tuyển Argentina, PSG (32 bàn) và hiện đang có 81 bàn cùng Inter Miami.