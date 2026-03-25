U23 Việt Nam mở màn CFA Team China 2026 gặp U23 Triều Tiên. Đây là đói thủ được đánh giá cao hơn nhiều, tuy nhiên thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn rất tự tin có thể làm được "điều gì đó", ít nhất là một trận hòa.

So với VCK U23 châu Á 2026, lực lượng của U23 Việt Nam có thay đổi nhiều. Nòng cốt của U23 Việt Nam là các cầu thủ thuộc lứa 2005-2007, tức mới 20-21 tuổi. Vì vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh xác định mục tiêu tham dự CFA Team China 2026 là học hỏi, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

“Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

U23 Việt Nam tham dự CFA Team China 2026 với lực lượng trẻ. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng làm hết sức để giành một kết quả tốt trước đối thủ mạnh U23 Triều Tiên. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng nhiều lần chạm trán với Triều Tiên. U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 Triều Tiên tại VCK U23 châu Á 2020. Trước đó vào tháng 11/2010, U23 Việt Nam cũng thất bại trước U23 Triều Tiên tại Asiad diễn ra ở Quảng Châu. Dù vậy, trong những năm gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam có sự tiến bộ, trong khi U23 Triều Tiên được đánh giá là "ẩn số" của giải đấu.

Việc phân tích kỹ lưỡng về đối thủ, giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng gây bất ngờ trong trận ra quân CFA Team China 2026. HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định mình và các học trò sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng với đối thủ.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên lăn bóng vào lúc 14h ngày 25/3, trong khi trận U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan diễn ra vào lúc 18h35 cùng ngày.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Trần Hải Anh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Cảnh Tài, Trần Thành Trung, Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Đăng Dương