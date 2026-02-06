LIXIL Việt Nam được tạp chí HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp đạt được danh hiệu ý nghĩa này. Thành quả không chỉ phản ánh mức độ hài lòng và gắn kết của đội ngũ nhân sự, mà còn là minh chứng cho một chiến lược phát triển bền vững được nuôi dưỡng xuyên suốt từ bên trong tổ chức đến các giá trị đóng góp cho xã hội.

Ông Uchidate Katsuaki, Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam

Với hàng nghìn nhân sự làm việc trên cả nước, LIXIL Việt Nam vận hành trong một hệ sinh thái đa dạng trải dài từ các khối Nghiên cứu & Phát triển, Sản xuất, Cung ứng đến Thương mại và Văn phòng. Chính sự đa dạng này đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng một môi trường nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội bình đẳng, được tôn trọng sự khác biệt, được lắng nghe, đồng thời tăng cường sự kết nối và phối hợp hiệu quả giữa các khối trong toàn tổ chức, phù hợp với cam kết toàn cầu của tập đoàn về đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Từ đó, ông Uchidate Katsuaki, Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam, đã lựa chọn “Năm kết nối” là định hướng văn hóa trọng tâm cho năm 2025, nhằm thúc đẩy hợp tác liên phòng ban và xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên đều cảm thấy được gắn kết, tôn trọng và đồng hành.

LIXIL Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến, như tháng nâng cao nhận thức về đa dạng toàn cầu, hay các chương trình trao quyền cho nhân viên nữ, nhằm thúc đẩy kết nối và mở rộng cơ hội phát triển cho đa dạng nhóm nhân sự. Trong năm tài chính 2025, LIXIL Việt Nam ghi nhận hàng chục dự án hợp tác liên phòng ban, thể hiện rõ tinh thần phối hợp sôi nổi. Chính những sáng kiến xuyên suốt đã giúp đa dạng, công bằng và hòa nhập trở thành giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, tạo ra môi trường làm việc đầy tích cực và tự hào, góp phần mang về danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” như một sự ghi nhận cho hành trình đó.

LIXIL ALP 2025-2026 tại Hà Nội mở ra không gian đối thoại về “Sức khỏe đô thị” với các kiến trúc sư, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp

Không dừng lại ở nội lực doanh nghiệp, LIXIL Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng và hệ sinh thái ngành. Việc ra mắt LIXIL Experience Center (LEC) tại Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội đã mở ra không gian kết nối và chia sẻ tri thức, nơi doanh nghiệp và các đối tác trong ngành cùng đối thoại và lan tỏa các giá trị phát triển bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục triển khai chương trình LIXIL Architecture Leader Perspective (LIXIL ALP) - chương trình hợp tác đa bên do LIXIL khởi xướng từ năm 2016. LIXIL ALP giai đoạn 2025-2026 với chủ đề “Sức khỏe đô thị” đã thúc đẩy các thảo luận chuyên môn và đề xuất giải pháp thiết kế khả thi cho đô thị Việt Nam, hướng tới những mục tiêu dài hạn và sự phát triển bền vững của xã hội .

LIXIL Việt Nam còn chủ động xây dựng mạng lưới hợp tác thông Chương trình Thực tập sinh và Phát triển tài năng LIXIL Talent Match. Qua 5 mùa, LIXIL Talent Match đã đồng hành cùng 15 trường đại học, kết nối với hơn 130 văn phòng Kiến trúc - Thiết kế, thu hút gần 4.000 sinh viên tham gia và triển khai khoảng 180 hoạt động chuyên môn, giúp phát triển và nuôi dưỡng thế hệ nhân tài kế cận, tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành kiến trúc - thiết kế tại Việt Nam.

Với LIXIL, phát triển bền vững là một cam kết dài hạn, được hiện thực hóa xuyên suốt từ nỗ lực bảo tồn nguồn nước, giảm thiểu tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, đến việc thúc đẩy lối sống tuần hoàn và hướng tới một tương lai không carbon.

Song song với đó, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và hành động bền vững trong toàn tổ chức, bao gồm các chương trình đào tạo định kỳ về môi trường, kiểm tra tuân thủ trên phạm vi toàn công ty, hay LIXIL Community Day - hoạt động thường niên nơi nhân viên cùng chung tay tham gia vì cộng đồng. Những sáng kiến của LIXIL Việt Nam không chỉ góp phần mang lại giá trị tích cực cho địa phương mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và niềm tự hào của mỗi nhân viên khi được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Đại diện Lixil Việt Nam nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” ba năm liên tiếp là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của LIXIL Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc kết nối, tôn trọng sự đa dạng và đề cao văn hóa hòa nhập. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho con người, phát triển năng lực chuyên môn và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

LIXIL Việt Nam mang đến một môi trường làm việc nơi mỗi người có cơ hội học hỏi liên tục, thử thách bản thân qua nhiều lĩnh vực và phát triển cùng sự đổi mới của công nghệ. Tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại LIXIL qua Website (https://lnkd.in/gHyMCfj8) hoặc Fanpage (https://www.facebook.com/lixilvietnamtuyendung/) để khám phá hành trình phù hợp.

(Nguồn: LIXIL Việt Nam)