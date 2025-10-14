Những thông tin rò rỉ từ các nguồn uy tín cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một bước chuyển quan trọng – vừa tinh chỉnh thiết kế, vừa bổ sung nhiều công nghệ mới đáng chú ý cho iPhone 18 Pro Max.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Sam Tech

Dưới đây là tổng hợp 6 tính năng và thay đổi nổi bật được cho là sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Dynamic Island nhỏ hơn

Theo tài khoản Instant Digital trên Weibo – người từng nhiều lần tiết lộ chính xác về sản phẩm Apple – dòng iPhone 18, bao gồm iPhone 18, 18 Pro và 18 Pro Max, sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn một chút so với hiện tại.

Tuy nhiên, công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình vẫn chưa xuất hiện trong năm 2026.

Trước đó, từng có tin đồn cho rằng iPhone 17 Pro sẽ thu nhỏ khu vực Dynamic Island, nhưng cuối cùng thiết kế này vẫn được giữ nguyên.

Lần này, nhiều nguồn tin cho rằng khả năng thay đổi trên iPhone 18 là khá cao, bởi đây có thể là bước đệm hướng tới mẫu iPhone “toàn kính” kỷ niệm 20 năm, dự kiến ra mắt sau đó.

Face ID ẩn dưới màn hình, theo dự đoán, sẽ chỉ xuất hiện từ iPhone 19 Pro trở đi – khi công nghệ này đạt độ hoàn thiện cao hơn.

Instant Digital, với hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Weibo, từng tiết lộ chính xác nhiều chi tiết như hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên iPhone 17 Pro, phiên bản màu vàng của iPhone 14, hay dây đeo Titanium Milanese Loop của Apple Watch Ultra 2.

Tuy vậy, không phải mọi rò rỉ của tài khoản này đều chính xác hoàn toàn.

Thiết kế “trong mờ” ở khu vực MagSafe

Một nguồn tin khác từ Digital Chat Station, tài khoản Weibo có hơn 3 triệu người theo dõi và thường đưa tin chính xác, cho biết iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi đáng kể về kiểu dáng so với iPhone 17 Pro.

Máy vẫn giữ cụm camera sau hình “tam giác” với ba ống kính đặt trong một khối “plateau” hơi nhô lên, cùng kích thước màn hình 6,3 inch cho iPhone 18 Pro và 6,9 inch cho iPhone 18 Pro Max – tương tự dòng iPhone 16 Pro Max và 17 Pro Max trước đó.

Điểm khác biệt thú vị nằm ở phần mặt lưng

Ceramic Shield, được cho là sẽ có hiệu ứng “trong mờ” nhẹ, đặc biệt ở khu vực MagSafe.

Nhiều người cho rằng điều này có thể mang lại hiệu ứng mờ sương hoặc ánh mờ sang trọng hơn so với lớp kính mờ hiện tại, giúp tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho thiết kế tổng thể.

Tuy nhiên, Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào, và người dùng sẽ phải chờ thêm các bản mẫu hoặc hình ảnh rò rỉ để xác nhận chi tiết này.

Camera chính 48MP với khẩu độ biến thiên

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, camera chính 48 megapixel trên cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được nâng cấp với khẩu độ biến thiên (variable aperture) – một tính năng vốn phổ biến trên các máy ảnh chuyên nghiệp và một số flagship Android cao cấp.

Với khẩu độ thay đổi, người dùng có thể tùy chỉnh lượng ánh sáng đi qua ống kính và điều chỉnh độ sâu trường ảnh – tức mức độ làm mờ phông nền hoặc độ nét của chủ thể.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Hiện nay, từ iPhone 14 Pro đến iPhone 17 Pro, Apple đều sử dụng khẩu độ cố định f/1.78, luôn mở tối đa trong mọi điều kiện chụp.

Tính năng mới này hứa hẹn mang lại khả năng kiểm soát sáng – tối linh hoạt hơn, giúp hình ảnh tự nhiên và có chiều sâu hơn, đặc biệt trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Tuy nhiên, do cảm biến trên iPhone vẫn nhỏ hơn nhiều so với máy ảnh chuyên nghiệp, hiệu quả thực tế của khẩu độ biến thiên vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Dẫu vậy, đây vẫn là bước tiến quan trọng trong chiến lược “chuyên nghiệp hóa” nhiếp ảnh di động của Apple.

Chip A20 Pro – hiệu năng đột phá nhờ tiến trình 2nm

Một điểm nâng cấp đáng chú ý khác là chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm mới nhất của TSMC.

Đây là lần đầu tiên Apple áp dụng quy trình này, hứa hẹn tăng hiệu năng mạnh mẽ trong khi tiết kiệm năng lượng hơn đáng kể.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 Pro có thể đánh dấu bước nhảy lớn nhất về hiệu suất trong nhiều năm, vượt xa cả A19 Pro trên iPhone 17 Pro.

Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ tích hợp modem C2 do chính hãng tự thiết kế, hỗ trợ mạng 5G mmWave tại Mỹ, giúp kết nối nhanh và ổn định hơn.

Nút điều khiển camera thế hệ mới

Cuối cùng, Apple dự kiến thiết kế lại nút Camera Control trên iPhone 18 Pro Max, tập trung vào cảm ứng lực thay vì thao tác vuốt.

Điều này có thể biến nút bấm này thành “nút chụp chuyên nghiệp”, giúp người dùng điều chỉnh zoom hoặc lấy nét bằng độ mạnh của lực nhấn – tương tự cách hoạt động của phím chụp trên máy ảnh DSLR.

Đây là một trong những tính năng được nhiều nhiếp ảnh gia iPhone mong chờ, giúp cải thiện trải nghiệm sáng tạo nội dung và quay phim trên di động.

Dù vẫn còn sớm để khẳng định toàn bộ tin đồn, nhưng có thể thấy iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đang được Apple định hình như một sản phẩm tinh chỉnh hoàn hảo hơn, thay vì tạo ra cú “đại cách mạng” như các thế hệ trước.

Từ Dynamic Island nhỏ gọn hơn, camera với khẩu độ biến thiên, đến chip A20 Pro tiến trình 2nm, tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất: nâng tầm trải nghiệm cao cấp nhưng vẫn giữ sự tinh tế đặc trưng của iPhone Pro.

Nếu những thông tin này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro có thể sẽ là một trong những bản nâng cấp cân bằng nhất của Apple trong thập kỷ, kết hợp giữa hiệu năng vượt trội, thiết kế cao cấp và công nghệ nhiếp ảnh linh hoạt.

(Theo AppleInsider, Macrumors)