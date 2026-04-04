Tại họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý I/2026 sáng 4/4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã công bố chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025 (SCOLI).

Trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025.

Xếp sau là Quảng Ninh với chỉ số SCOLI bằng 98,56% Hà Nội. Quảng Ninh có lợi thế phát triển kinh tế tổng hợp với các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch, nổi bật là trung tâm du lịch lớn với Vịnh Hạ Long. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần làm tăng nhu cầu tiêu dùng và mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, nhờ nguồn cung ổn định và chi phí sinh hoạt, vận chuyển hợp lý, mặt bằng giá của Quảng Ninh vẫn thấp hơn Hà Nội.

Các địa phương có chỉ số SCOLI cao nhất và thấp nhất cả nước năm 2025 (%). Nguồn: Cục Thống kê

Đứng thứ ba là Hải Phòng với chỉ số SCOLI bằng 98,43% Hà Nội. Là trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía Bắc, Hải Phòng có lợi thế về cảng biển và logistics, giúp giảm chi phí vận chuyển, ổn định nguồn cung hàng hóa. Hoạt động công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển mạnh, góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và mặt bằng giá, song vẫn thấp hơn Hà Nội.

TPHCM đứng thứ tư với chỉ số SCOLI bằng 97,96%. Dù là trung tâm kinh tế lớn, dân số đông và nhu cầu tiêu dùng cao, nhưng nhờ hệ thống phân phối hiện đại, nguồn cung dồi dào và mức độ cạnh tranh lớn, mặt bằng giá tại đây vẫn thấp hơn Hà Nội.

Đà Nẵng xếp thứ năm với chỉ số SCOLI bằng 97,89%. Là trung tâm kinh tế, du lịch lớn của miền Trung, thành phố có lợi thế về hạ tầng giao thông và dịch vụ, song mức giá nhìn chung vẫn thấp hơn Hà Nội nhờ nguồn cung ổn định và chi phí sinh hoạt chưa cao.

Trong khi đó, Vĩnh Long là địa phương có mức giá sinh hoạt thấp nhất cả nước với chỉ số SCOLI bằng 91,47% Hà Nội. Giá các nhóm hàng tại đây thấp nhờ lợi thế sản xuất nông nghiệp và thủy sản, nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào và nhu cầu tiêu dùng không cao.

Tiếp theo là Cà Mau với chỉ số SCOLI 92,97%. Một số địa phương khác cũng có mức giá thấp gồm Quảng Trị (92,99%), Tây Ninh (93,51%), Hà Tĩnh (93,75%), An Giang (93,93%), Cao Bằng (94,54%), Đồng Tháp (94,95%).

Theo Cục Thống kê, các địa phương có mức giá thấp chủ yếu nhờ chi phí sinh hoạt thấp và giá các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhà ở, giao thông, dịch vụ giáo dục, giải trí ở mức thấp.

Chỉ số SCOLI năm 2025 cho thấy mức chênh lệch giá giữa các vùng, địa phương không lớn. Mức giá cao tập trung tại các trung tâm kinh tế lớn, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng cao, trong khi các địa phương có lợi thế về nguồn cung hàng hóa thiết yếu duy trì mặt bằng giá thấp hơn.

Sự phát triển của hệ thống phân phối, logistics và thương mại điện tử góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cạnh tranh và thu hẹp khoảng cách giá giữa các khu vực. Điều này phản ánh hiệu quả của công tác điều hành giá, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu và góp phần ổn định mặt bằng giá trên phạm vi toàn quốc.