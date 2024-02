Số liệu công bố ngày 29/2 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2024 của Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,04% so với tháng trước; tăng 1,35% so với tháng 12/2023 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023.

Lý do, theo Tổng cục Thống kê, tháng 2 là tháng có Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của người dân tăng cao; giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu; giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những nguyên nhân chính khiến CPI tăng.

Bình quân hai tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu; giá xăng dầu, giá gas tăng… làm cho CPI tháng 2 tăng. Ảnh: Anh Nguyễn

Trong mức tăng 1,04% của CPI tháng 2 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Trong 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm giao thông tăng cao nhất với 3,09%, làm CPI chung tăng 0,3 điểm phần trăm.

Cũng theo cơ quan thống kê, lạm phát cơ bản tháng 2 tăng 0,49% so với tháng trước và tăng 2,96% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân hai tháng đầu năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,84% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,67%) chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/2, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.037,18 USD/ounce, tăng 1,11% so với tháng 1 do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ sau chiến dịch tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng tăng do căng thẳng địa chính trị kéo dài và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong nước, do nhu cầu mua vàng lấy may trong ngày Thần Tài tăng làm chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 2,01% so với tháng trước; tăng 4,61% so với tháng 12/2023; tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 16,05%.

Cùng với đó, trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.115 VND/USD. Chỉ số giá đồng USD tháng 2/2024 tăng 0,4% so với tháng trước; tăng 0,92% so với tháng 12/2023; tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân hai tháng đầu năm 2024 tăng 3,79%.