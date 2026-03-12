Ngày 12/3, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức bốc thăm quyền mua tài sản là gần 30kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Tại buổi bốc thăm, có 6 doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, không có doanh nghiệp nào tại Hà Tĩnh đăng ký bốc thăm mua số vàng này.

Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, khách hàng phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản được bán. Trường hợp trúng bốc thăm và đã ký hợp đồng mua nhưng sau đó không tiếp tục giao dịch, khách hàng sẽ bị mất toàn bộ khoản tiền đặt cọc.

Buổi bốc thăm mua vàng tại Sở Tài chính có 6 doanh nghiệp tham gia. Ảnh: T.T

Kết quả bốc thăm cho thấy Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) là đơn vị trúng quyền mua số vàng nói trên.

Sau khi trúng bốc thăm, đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua tài sản theo quy định.

Ông Đường Triệu Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt, cho biết ông bất ngờ và vui mừng khi doanh nghiệp trúng quyền mua gần 30kg vàng do Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức bán.

Theo ông Tuấn, công ty sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán để nhận tài sản trong vòng 5-10 ngày tới theo quy định.

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt ký hợp đồng mua tài sản sau khi đã trúng bốc thăm. Ảnh: TT

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Số vàng mua được có hàm lượng thấp nhất từ 99,9-99,95%, do đó công ty sẽ tiến hành phân kim để nâng hàm lượng lên 99,99% trước khi đưa vào chế tác.

Trước đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng tinh khiết, với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng. Số vàng này có nguồn gốc từ các vụ việc buôn lậu vàng và đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ.

Cụ thể, tài sản được niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au) với khối lượng 29.935,6 gram. Giá bán tài sản hơn 142 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ việc buôn lậu vàng và đã được Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, tịch thu.