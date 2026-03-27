Trong gần một thập kỷ qua, Nguyễn Thị Oanh "làm mưa, làm gió" ở nội dung 5km nữ nâng cao tại Tiền Phong Marathon. Chân chạy hàng đầu của điền kinh Việt Nam giành tới 9 chức vô địch liên tiếp, qua đó khẳng định vị thế số một tuyệt đối ở cự ly này.

Tại Tiền Phong Marathon 2026, Nguyễn Thị Oanh bước vào hành trình chinh phục cột mốc 10 lần vô địch, nhưng lần này sẽ không dễ dàng khi phải cạnh tranh khốc liệt vói những gương mặt trẻ, nổi bật là cặp “chị em ngọc nữ” của Ninh Bình: Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh.

VĐV Nguyễn Khánh Linh và Bùi Thị Ngân tại SEA Games 33.

Bộ đôi này vừa tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại SEA Games 33 (Thái Lan) khi giành cú đúp HCV - HCB nội dung 1500m nữ. Trong đó, Bùi Thị Ngân (2001) lần đầu bước lên bục cao nhất Đông Nam Á với thành tích 4 phút 27 giây 34, còn Nguyễn Khánh Linh (2006) gây ấn tượng mạnh khi giành HCB ngay trong lần đầu dự đại hội với 4 phút 29 giây 36.

Sự vươn lên mạnh mẽ của bộ đôi chân chạy này mang tới những thách thức cho Nguyễn Thị Oanh, tạo nên một cuộc ganh đua đầy thú vị tại giải đấu năm nay. Cuộc cạnh tranh giữa Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh với Nguyễn Thị Oanh không chỉ là câu chuyện thứ hạng, mà còn phản ánh sự kế thừa của điền kinh Việt Nam.

Không chỉ có Ninh Bình, đoàn Thanh Hóa cũng mang đến đường đua những nhân tố đáng gờm. Nổi bật là Bùi Thị Thu Hà (2003) - tuyển thủ SEA Games có thế mạnh ở các cự ly dài, được đánh giá là ứng viên nặng ký cho vị trí trong top đầu.

Ngoài ra, Lê Thị Bích - chủ nhân HCB nội dung duathlon đồng đội nữ tại SEA Games 33, cũng là cái tên đáng chú ý. Với nền tảng thể lực tốt và kinh nghiệm thi đấu đa dạng, cô có thể tạo ra bất ngờ trên cung đường 5km.

Sự góp mặt của tới 4 tuyển thủ quốc gia từng dự SEA Games, cùng lực lượng VĐV trẻ giàu tiềm năng, khiến nội dung 5km nữ nâng cao năm nay trở thành một trong những cuộc đua đáng chờ đợi nhất Tiền Phong Marathon 2026.

Nội dung 5km nữ nâng cao khởi tranh lúc 7h20 sáng 29/3 tại Quảng trường 2/4 (Nha Trang, Khánh Hòa), với sự tham gia của 27 VĐV đến từ các đoàn Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quân đội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Gia Lai và chủ nhà Khánh Hòa.