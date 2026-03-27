Highlights Jannik Sinner 2-0 Frances Tiafoe (nguồn: Tennis TV)

Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi dễ dàng đánh bại Frances Tiafoe sau 71 phút tại Miami Open 2026, qua đó thiết lập kỷ lục mới.

Ngay từ game đầu tiên, tay vợt người Italia đã giành break và nhanh chóng áp đặt thế trận. Với khả năng giao bóng gần như hoàn hảo, Sinner chỉ để mất vỏn vẹn 9 điểm trong các game cầm giao, khiến Tiafoe hoàn toàn bất lực.

Sinner vẫn chưa có đối thủ tại Miami Open 2026 - Ảnh: ATP Tour

Set một chứng kiến sự áp đảo toàn diện của Sinner với những cú đánh chính xác và tốc độ cao. Sang set hai, Tiafoe nỗ lực chống trả nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng chỉ cầm cự trong thời gian ngắn.

Bước ngoặt đến ở game thứ ba khi Sinner tận dụng thành công break point quan trọng. Từ đó, anh kiểm soát hoàn toàn trận đấu và khép lại chiến thắng 6-2, 6-2.

Với kết quả này, Sinner kéo dài chuỗi thắng lên 30 set liên tiếp tại các giải Masters 1000, một kỷ lục ấn tượng khẳng định vị thế của tay vợt số hai thế giới.

Ở bán kết, Sinner sẽ chạm trán Alexander Zverev hoặc Francisco Cerundolo, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Miami Open 2026.