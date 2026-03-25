Lẽ ra đó phải là một ngày Chủ nhật trọn vẹn. Buổi trưa, em trai Jaime của Carlos Alcaraz gây sốt mạng xã hội với một pha bóng đẹp mắt, rồi sau đó giành luôn chức vô địch giải challenger U15 Murcia. Miami cũng ưu ái với thời tiết nắng đẹp.

Nhưng mọi thứ bắt đầu trật nhịp, rồi cơn “địa chấn” xảy ra: Alcaraz bị loại ở vòng 3 bởi Sebastian Korda (6-3, 5-7, 6-4). Một lần nữa, anh rời giải quá sớm.

Alcaraz đánh mất cảm giác chơi bóng. Ảnh:EFE

Giải đấu Miami Open thật kỳ lạ: vừa là thiên đường, vừa là vũng lầy đối với Alcaraz. Nơi đây từng chứng kiến bước ngoặt vĩ đại của anh với danh hiệu năm 2022, nhưng cũng nhiều lần khiến Alcaraz vấp ngã.

Năm ngoái là David Goffin ngay trong trận đầu tiên của anh, còn lần này là Korda. Không phải vì Alcaraz thiếu đẳng cấp, mà bởi phiên bản hiện tại của anh – vốn rất ổn định – lại bất ngờ trượt nhịp.

Alcaraz không tìm được cảm giác thi đấu. Anh phàn nàn với ban huấn luyện: “Giao bóng không ổn, không tới…”. Những con số thống kê cũng phản ánh điều đó. Anh còn không hài lòng với bóng Dunlop, vốn bị ảnh hưởng bởi độ ẩm cao.

Trong khi đó, Korda kiểm soát trận đấu hoàn toàn. Sau trận, tay vợt Mỹ gốc CH Czech nói: “Để thắng một người như Alcaraz, bạn phải giao bóng thật tốt”.

Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, thế trận gần như một chiều. Alcaraz thiếu năng lượng, thi đấu uể oải, luôn trong thế bám đuổi. Rồi anh bộc lộ sự mệt mỏi: “Tôi chỉ có thể thắng 6-3, 6-4 hoặc 6-3, 7-5… Lúc này, tôi không chịu nổi nữa! Không ngừng nghỉ! Tôi muốn về nhà! Tôi không thể nữa!”.

Korda, 25 tuổi, hạng 36 thế giới, chơi gần như hoàn hảo. Anh giữ sự điềm tĩnh, không bị phân tâm bởi đối thủ bên kia lưới. Có lẽ chính điều đó là chìa khóa: không nghĩ quá nhiều về Alcaraz.

Sau khi thua set đầu, bị dẫn 5-4 set 2, Carlitos đã làm mọi cách để kéo trận đấu vào set 3. Tưởng như mọi thứ đã xoay chiều, nhưng đó chỉ là “ảo ảnh”.

Số 1 thế giới vẫn không thực sự thoải mái. Anh thi đấu trong trạng thái bức bối, quá tải. Nhiều lần anh phàn nàn về lịch như “tra tấn” ngày nay, giống như đối thủ Jannik Sinner.