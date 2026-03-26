“Với số lượng VĐV lớn, công tác tổ chức cần có sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo. BTC địa phương đặt ra nhiều vấn đề, trong đó vấn đề an ninh, an toàn cho VĐV được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, công tác đón tiếp các VĐV cũng được tỉnh chuẩn bị, rà soát, sửa chữa các tuyến đường chạy. Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân cùng tham gia, hưởng ứng. Nhìn chung tính đến đến thời điểm này công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất và sẵn sàng cho giải đấu”, ông Nguyễn Văn Hoà, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Khánh Hoà, chia sẻ.

BTC thông tin về giải đấu.

Trong khi đó, Phùng Công Sưởng, TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC giải cho biết: “Chúng tôi đặt yếu tố chuyên môn, an toàn rất cao bởi giải đấu năm nay thành tích nội dung marathon được tính cho Đại hội TDTT toàn quốc 2026. BTC cố gắng làm tốt nhất có thể để giúp các VĐV có trải nghiệm, thành tích tốt nhất”.

Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ khi quy tụ hơn 12.000 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều địa phương trong nước cũng như quốc tế.

Nguyễn Thị Oanh tranh tài tại giải.

Giải năm nay vẫn duy trì bốn cự ly quen thuộc gồm 5km, 10km, 21km và 42km, tạo nên một lễ hội thể thao quy mô lớn trên đường chạy ven biển Nha Trang. Nhiều gương mặt nổi bật của tuyển điền kinh Việt Nam góp mặt tại giải như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Hoàng Nguyên Thanh hay Hoàng Thị Ngọc Hoa...

Một điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là hai nội dung marathon nam và nữ ở hệ nâng cao dành cho VĐV chuyên nghiệp được tính thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tiền Phong Marathon 2026 mang chủ đề “Đón ánh bình minh”, lấy hình ảnh bình minh trên biển Nha Trang làm biểu tượng cho sự khởi đầu, niềm tin và khát vọng vươn lên. Theo ban tổ chức, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn của bản thân mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần hướng về biển đảo Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức về chủ quyền và sự gắn kết cộng đồng.