Highlights Jannik Sinner 2-0 Alex Michelsen (nguồn Tennis TV)

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi cả hai tay vợt đều thể hiện khả năng giao bóng và phòng thủ chắc chắn.

Jannik Sinner gặp không ít khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm của Michelsen, đặc biệt trong set đầu khi hai bên giằng co từng game.

Sinner đang duy trì phong độ cao - Ảnh: Miami Open

Tuy nhiên, ở thời điểm then chốt, tay vợt người Italia tận dụng tốt cơ hội để giành break quan trọng, qua đó thắng 7-5.

Sang set hai, thế trận tiếp tục cân bằng. Michelsen chơi đầy tự tin trước khán giả nhà và buộc Sinner phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, bản lĩnh của tay vợt số hai thế giới được thể hiện khi anh kiểm soát tốt các pha bóng quyết định, giành chiến thắng 7-6 (7-4).

Chung cuộc, Sinner thắng 2-0 để giành vé vào bán kết, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu tại Miami Open 2026.