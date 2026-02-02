Những ngày cuối tháng 1/2026, công trường dự án đường Vành đai 1 qua các phường Bình Lộc, Long Khánh, Xuân Lập (Đồng Nai) đang được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 3/2 theo kế hoạch.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 29/1, tuyến Đường Vành đai 1 băng qua rừng cao su đang vào mùa thay lá đã dần hiện rõ hình hài, với mặt đường được thảm nhựa, hệ thống thoát nước và vỉa hè cơ bản hoàn thiện.

Trên công trường, các mũi thi công được chia nhỏ và triển khai đồng loạt. Một nhóm tập trung lắp đặt hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ vạch; nhóm khác lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Công nhân Lê Minh Đức (ngụ phường Long Khánh) cho biết, những ngày qua anh và đồng nghiệp làm việc liên tục, tranh thủ tăng ca để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật.

“Ai cũng mong tuyến đường sớm hoàn thành, thông xe đúng kế hoạch để người dân đi lại thuận tiện hơn”, anh Đức chia sẻ.

Dự án Đường Vành đai 1 Long Khánh có chiều dài khoảng 4,4km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại Km1823+870, điểm cuối giao Quốc lộ 1 tại Km1818+600, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Trong ảnh là điểm đầu dự án tại phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tuyến đường được xây dựng với quy mô nền đường rộng 45m, mặt đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên 6m, dải phân cách giữa rộng 19m; đồng thời được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước trên toàn tuyến.

Dọc tuyến có 2 cầu vượt đường bộ và đường sắt, đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần bảo đảm kết nối thông suốt và an toàn giao thông.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực 2, các nhà thầu đang duy trì tối đa nhân lực, máy móc, bảo đảm thi công liên tục, không để gián đoạn. Đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công toàn tuyến đạt trên 75%, chỉ còn một số hạng mục hoàn thiện như sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo và chỉnh trang cảnh quan.

Khi hoàn thành, tuyến Đường Vành đai 1 được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông nội đô, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển đô thị Long Khánh.