Ngày 19/2, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1) công bố chương trình miễn phí vé cho tất cả hành khách đi tàu trong ngày đầu năm mới 2026, với nhiều hình thức thuận tiện, hiện đại.

Theo đó, hành khách có thể sử dụng 3 hình thức miễn phí vé gồm: thẻ căn cước công dân gắn chip (quét trực tiếp tại cổng soát vé); mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC (tải ứng dụng, chọn chức năng “QR Vươn mình” để tạo vé và quét tại cổng); hoặc vé giấy miễn phí tại kiosk tự động (nhận vé chứa mã QR và quét tại cổng soát vé).

Toàn bộ hành khách đi tàu metro Bến Thành - Suối Tiên được miễn phí vé trong ngày đầu năm mới 2026. Ảnh: TK

HURC 1 lưu ý, chỉ các hình thức nêu trên mới được áp dụng miễn phí vé. Trường hợp hành khách mua vé thông thường, hệ thống vẫn tính phí và không hoàn tiền.

Chức năng “QR Vươn mình” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2026 và chỉ có hiệu lực trong ngày. Đồng thời, từ ngày đầu năm mới 2026, HURC 1 sẽ ngừng bán vé giấy có mã QR tại quầy ở các ga Bến Thành, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, HURC 1 sẽ điều chỉnh kế hoạch vận hành tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên theo hướng tăng tần suất và kéo dài thời gian chạy tàu.

Cụ thể, vào ngày 24/12 (Lễ Giáng sinh) và ngày 31/12, số chuyến tàu được tăng từ 243 lên 264 chuyến, thời gian hoạt động từ 5h đến 23h.

Riêng ngày 1/1/2026 (Tết Dương lịch), HURC 1 vận hành 276 chuyến tàu. Để phục vụ nhu cầu di chuyển sau thời điểm bắn pháo hoa, đơn vị bố trí 20 chuyến tàu trong khung giờ từ 0h30 đến 2h, đồng thời tiếp tục khai thác 256 chuyến từ 5h30 đến 23h30.