Liên quan đến vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan, ngoài hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng loạt cán bộ cấp dưới bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, nhiều cá nhân, chủ doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) và xin xác nhận nội dung quảng cáo, nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc do quy định tại Nghị định số 15 còn chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết.

Hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) thường xuyên bị tiếp nhận, xử lý quá hạn hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Về tác động từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục, cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, TPBVSK chịu áp lực về tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường. Một số tổ chức, cá nhân vì mục tiêu lợi nhuận đã chủ động đưa hối lộ để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện.

Ảnh minh họa

Một số đối tượng môi giới lợi dụng sự thiếu minh bạch trong quy trình xử lý hồ sơ để tiếp cận doanh nghiệp, móc nối với cán bộ nhằm thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ.

Chủ doanh nghiệp đưa tiền hối lộ

Trong vụ án này, CQĐT đã làm rõ một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo có hành vi thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho các chuyên viên, lãnh đạo của Cục ATTP để nhờ hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mà không bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung tài liệu nhiều lần.

Trong số những người bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ, phải kể đến ông Phạm Đức Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Novaco - Công ty Novaco), Nguyễn Quang Hưng (Tổng giám đốc Công ty Novaco) và Vũ Văn Tọa (Giám đốc Công ty Novaco - chi nhánh TPHCM).

Theo kết luận điều tra, Công ty Novaco có ngành nghề chính là kinh doanh thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm và làm dịch vụ công bố sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Ông Thuận có mối quan hệ từ trước với Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm ứng dụng và đào tạo ATTP, Cục ATTP). Do đó, khi Công ty Novaco làm dịch vụ công bố sản phẩm tại Cục ATTP, ông Thuận đã liên lạc với ông Minh để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm xét hồ sơ và đề nghị cho nhân viên công ty trực tiếp liên hệ để được hướng dẫn các thủ tục hoàn thiện hồ sơ.

Từ năm 2019-2021, ông Thuận, Hưng và Tọa đã chỉ đạo bộ phận kế toán chuyển tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng cho ông Đinh Quang Minh.

Một chủ doanh nghiệp khác là bà Phạm Thị Loan (Giám đốc Công ty CP Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất TPBVSK) cũng bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018-2022, khi Công ty CP Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam làm các thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm đối với TPBVSK do công ty sản xuất, gia công, bà Loan đã chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm tại Cục ATTP để được hướng dẫn, tạo điều kiện trong quá trình thẩm xét 171 bộ hồ sơ.

Trong vụ án này, người đưa hối lộ nhiều nhất là bị can Trần Thị Quỳnh Trang (dược sỹ). Là người làm dịch vụ đăng ký công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo, bà Trang đã chuyển khoản và trực tiếp đưa tiền mặt với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng cho 21 chuyên viên của Cục ATTP.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Việt Anh (Giám đốc Công ty TNHH Balactan Việt Nam) bị xác định đã đưa hối lộ hơn 3,9 tỷ đồng cho 4 chuyên viên; Lại Thị Thu Anh (Giám đốc Công ty TNHH Great Health Việt Nam) đã chuyển khoản 4,7 tỷ đồng cho 7 chuyên viên; Trần Quang Hải (Giám đốc Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi) đã chuyển cho 4 chuyên viên của Cục ATTP hơn 5,4 tỷ đồng…

Những người đưa tiền cho cán bộ Cục ATTP kể trên đều bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.