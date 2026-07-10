Trong chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tổ chức tại không gian đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mẫu Jaecoo J5 lắp ráp đầu tiên tại nhà máy của OJV tại KCN Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, của liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam do ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch, đã xuất hiện.

Xe có 4 phiên bản với nhiều tuỳ chọn động cơ, gồm một bản máy xăng (ICE Premium), hai bản hybrid (J5 SHS-H Premium và SHS-H Flagship) và một bản thuần điện (J5 BEV Flagship). Giá bán của Jaecoo J5 dự kiến trên dưới 600 triệu đồng cho bản hybrid tiêu chuẩn và 700 triệu đồng cho hai phiên bản hybrid cao cấp và thuần điện.

Jaecoo J5 có 4 phiên bản, giá dự kiến từ 569 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với mức giá trên, mẫu SUV này sẽ gia nhập phân khúc B-SUV vốn đang cạnh tranh khốc liệt nhất tại Việt Nam. Đây là phân khúc đang quy tụ nhiều đối thủ mạnh như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross/Corolla Cross, Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V, Mazda CX-3/CX-30, Subaru Crosstrek; nhiều mẫu xe Trung Quốc như Geely Coolray, MG ZS, Lynk & Co 06 hay chính "người anh em" của Jaecoo J5 là Omoda C5.

Jaecoo J5 bản thuần điện BEV Flagship. Ảnh: Hoàng Hiệp

Jaecoo J5 bản tiêu chuẩn sở hữu nhiều trang bị như hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, màn hình kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, kính cách âm hai lớp hay gói hỗ trợ lái ADAS trên các phiên bản cao hơn.

Tuy nhiên, Jaecoo J5 cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn do đây là thương hiệu chưa được quan tâm tại thị trường Việt Nam trong khi nhóm khách hàng B-SUV vốn ưu tiên những mẫu xe đã khẳng định được độ bền và giá trị bán lại như Toyota Yaris Cross, KIA Seltos hay Hyundai Creta.

Đây cũng là rào cản nói chung của xe thương hiệu Trung Quốc khi gia nhập thị trường ô tô Việt Nam.

Khoang nội thất tinh giản với màn hình trung tâm cỡ lớn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Bảng so sánh nhanh một số mẫu xe B-SUV:

Jaecoo J5 Toyota Yaris Cross Honda HR-V Kích thước dài x rộng x cao 4.380 x 1.860 x 1.650 (mm) 4.310 x 1.770 x 1.655 (mm) 4.330/4.385 x 1.790 x 1.590 (mm) Chiều dài cơ sở (mm) 2.620 mm 2.610 mm 2.610 mm Khoảng sáng gầm 184 mm 210 mm 196 mm Phiên bản 4 phiên bản, gồm xăng (1), hybrid (2) và thuần điện (1) 2 phiên bản, gồm xăng (1) và hybrid (1) 3 phiên bản, gồm xăng (2) và hybrid (1) Giá bán 569-699 triệu (dự kiến) 650-728 triệu 669-835 triệu

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