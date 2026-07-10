Trước xu hướng xe SUV hầm hố, mạnh mẽ tràn ngập thị trường Trung Quốc, Geely cũng không thể đứng ngoài cuộc khi hãng vừa trình làng mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới mang tên Galaxy Cruiser 700. Điều gây ấn tượng mạnh với người xem không chỉ là ngoại hình gợi nhớ đến Land Rover Defender mà còn bởi công suất lên tới 1.113 mã lực.

Geely Galaxy Cruiser 700 được ví như bản sao của chiếc xe địa hình Land Rover Defender. Ảnh: Geely

So với Land Rover Defender Octa - phiên bản mạnh nhất của dòng Defender hiện nay mới chỉ đạt công suất khoảng 533 mã lực, Geely Galaxy Cruiser 700 có sức mạnh gần như gấp đôi.

Điều này có được là nhờ hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) gồm động cơ xăng tăng áp 2.0L 4 xi-lanh kết hợp với ba mô-tơ điện, trong đó một mô-tơ đặt phía trước và hai mô-tơ bố trí ở cầu sau. Tổng công suất đạt 1.113 mã lực, ngang ngửa mẫu SUV điện hiệu năng cao YangWang U8 và đưa mẫu SUV của Geely lên ngang tầm với nhiều siêu xe khác về khả năng tăng tốc và vận hành.

Không chỉ mạnh, Galaxy Cruiser 700 còn được phát triển theo hướng tối ưu khả năng di chuyển bằng điện với kiến trúc điện 900V và bộ pin mới dung lượng 70 kWh cho phép xe chạy thuần điện khoảng 350km dù đây là mẫu xe hybrid sạc điện.

Để phục vụ khả năng đi địa hình, mẫu SUV mới của Geely sở hữu hệ dẫn động 4 bánh thông minh. Ngoài ra, xe còn có tính năng phân bổ mô-men xoắn chủ động, chức năng di chuyển ngang và khả năng quay đầu tại chỗ như xe tăng.

Về thiết kế, Geely Galaxy Cruiser 700 mang phong cách vuông vức, cơ bắp khiến nhiều người liên tưởng đến Land Rover Defender hay Toyota Land Cruiser.

Tuy nhiên, Geely vẫn cố gắng tạo được dấu ấn riêng để tránh bị coi là "sao chép" thông qua các chi tiết thiết kế riêng như logo phát sáng, móc cứu hộ màu đỏ nổi bật, cản trước sơn đen cùng các hốc bánh xe mở rộng. Bên hông còn được trang bị ốp nhựa đen quanh vòm bánh và sườn xe, cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe và giá treo lốp dự phòng phía sau.

Phong cách nội thất của Galaxy Cruiser 700 cũng được vay mượn nhiều chi tiết tạo hình của những mẫu SUV nổi tiếng. Ảnh: Geely

Bên trong, trung tâm của bảng táp-lô là màn hình giải trí cỡ lớn nhưng đáng chú ý hơn cả là thiết kế cần số, các núm xoay kim loại cùng nhiều phím bấm vật lý dành riêng cho các chế độ vận hành.

Giới chuyên môn đánh giá mẫu xe SUV hybrid mới này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của Geely trong thời gian tới khi cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu SUV truyền thống trên thị trường toàn cầu.

Theo Carscoops

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