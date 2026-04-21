Siêu dự án thay đổi cục diện năng lượng sạch

Nhà máy điện gió Dogger Bank không chỉ là một công trình quy mô khổng lồ, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển dịch sang năng lượng sạch toàn cầu.

Tọa lạc trên vùng biển Dogger Bank, ách bờ biển phía đông vùng Yorkshire (Anh) khoảng 130km, dự án được chia thành 3 giai đoạn A, B và C với tổng công suất 3,6 GW, đủ cung cấp điện cho hơn 6 triệu hộ gia đình.

Sau nhiều năm thi công trong điều kiện khắc nghiệt của Biển Bắc, giai đoạn đầu tiên đã bắt đầu phát điện từ cuối năm 2023, trong khi hai giai đoạn còn lại hiện đã hoàn tất hầu hết trụ móng, nền tảng và kết nối cáp ngầm.

Tua-bin khổng lồ của nhà máy điện gió Dogger Bank ngoài khơi Biển Bắc cho thấy bước nhảy vọt trong công nghệ năng lượng sạch. Ảnh: Dogger Bank

Chủ đầu tư kỳ vọng toàn bộ dự án sẽ vận hành đầy đủ vào năm 2026, chính thức ghi tên Dogger Bank là nhà máy điện gió lớn nhất thế giới, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng sạch của Anh và châu Âu.

Một yếu tố khiến Dogger Bank trở nên đặc biệt là việc áp dụng hệ thống truyền tải điện một chiều áp cao (HVDC). Đây là lần đầu tiên công nghệ HVDC được triển khai thành công để kết nối một dự án điện gió quy mô lớn với lưới điện quốc gia tại Anh, giúp chuyển điện từ ngoài khơi về đất liền với tổn thất năng lượng giảm tối đa.

Không chỉ là một dự án năng lượng, Dogger Bank còn mang đến những đột phá công nghệ đáng chú ý. Dự án sử dụng hàng trăm tua-bin gió GE Vernova Haliade‑X 13 MW và 14 MW, trong đó mỗi tua-bin có cánh quạt dài hơn 107m, cao hơn nhiều so với các tua-bin truyền thống từng được lắp đặt.

Theo nhà sản xuất, một vòng quay cánh quạt có thể tạo ra lượng điện đủ dùng cho một hộ gia đình trong khoảng 2 ngày, trong điều kiện gió tiêu chuẩn.

Không chỉ là biểu tượng về quy mô, Dogger Bank còn tạo ra những tác động kinh tế - xã hội sâu rộng.

Theo một báo cáo độc lập, dự án này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Anh với giá trị GDP dự kiến lên tới hơn 6,1 tỷ bảng Anh trong vòng đời hoạt động, tạo ra hàng nghìn việc làm xanh và hỗ trợ chuỗi cung ứng sạch tại các vùng ven biển phía Bắc nước Anh trong nhiều thập kỷ tới.

Tác động vượt ra ngoài nguồn điện

Dogger Bank không chỉ thay đổi cách thức sản xuất điện mà còn thúc đẩy cả một hệ sinh thái công nghiệp mới.

Nhà máy điện gió Dogger Bank được triển khai trên vùng biển khắc nghiệt. Ảnh: Renewable Energy Institute

Việc triển khai công nghệ HVDC và các tua-bin công suất lớn đã khiến nhiều công ty kỹ thuật, vận hành và sản xuất linh kiện trên toàn thế giới nhanh chóng bắt kịp những tiêu chuẩn mới trong ngành năng lượng tái tạo.

Điều này không chỉ nâng cao hiệu suất mà còn giúp giảm chi phí sản xuất và vận hành của các dự án điện gió trong tương lai.

Hệ thống cáp ngầm truyền tải từ Dogger Bank cũng đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Hệ thống HVDC Light và nền tảng trạm biến áp không người lái lần đầu tiên được sử dụng ở dự án này giúp tăng hiệu quả truyền tải điện, đồng thời giảm thiểu tổn thất và tăng độ ổn định cho lưới điện quốc gia.

Với Dogger Bank phát điện đầy đủ, dự án sẽ cung cấp một nguồn năng lượng sạch có thể thay thế một phần đáng kể lượng điện được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch tại Anh. Đây là một bước quan trọng trong chiến lược của chính phủ nước này nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Sự có mặt của dự án cũng góp phần giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, giúp tăng an ninh năng lượng quốc gia.

Dogger Bank cũng đang là “trường học thực tế” cho các kỹ sư, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia năng lượng trên toàn thế giới bởi nó đang cung cấp bài học về cách quản lý, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo lớn trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như ngoài khơi.

Theo Doggerbank.com