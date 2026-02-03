Cùng với hành động này, DOE đã đổi tên tổ chức cho vay, Văn phòng Chương trình Cho vay (LPO), thành Văn phòng Tài trợ Thống trị Năng lượng (EDF).

Động thái này diễn ra sau khi rà soát lại các cam kết cho vay chủ chốt trị giá 104 tỷ USD của chính quyền Biden, “bao gồm khoảng 85 tỷ USD đã được tung ra một cách vội vã trong những tháng cuối cùng sau ngày bầu cử”, thông cáo báo chí từ DOE nêu rõ.

DOE cũng tuyên bố rằng gần 30 tỷ USD đã hoặc đang bị hủy bỏ nghĩa vụ chi trả, trong khi 53,6 tỷ USD khác đang được xem xét điều chỉnh.

Theo báo cáo của DOE, khoảng 9,5 tỷ USD tiền trợ cấp cho các dự án điện gió và điện mặt trời đã bị loại bỏ. Các khoản kinh phí này đang được chuyển hướng sang các nguồn năng lượng phụ tải nền, bao gồm khí đốt tự nhiên, năng lượng hạt nhân và các nhà máy chạy bằng than. Những thay đổi này nhằm ưu tiên độ tin cậy của lưới điện và giảm chi phí điện năng cho người tiêu dùng.

Bãi đỗ xe có mái che là tấm năng lượng mặt trời. Ảnh: SolarEgde

Bộ vẫn duy trì hạn mức cho vay khả dụng trị giá 289 tỷ USD. Tuy nhiên, trong sáu lĩnh vực đã xác nhận sẽ được cấp vốn không có năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng bằng pin.

Văn phòng EDF được thiết lập để giám sát việc phân bổ vốn trên nhiều lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Các lĩnh vực này bao gồm năng lượng hạt nhân, nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí đốt và các hydrocacbon khác, cũng như các vật liệu và khoáng sản thiết yếu cho phát triển công nghệ.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết, văn phòng sẽ tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân thông qua các dự án năng lượng cung cấp nguồn điện ổn định thay vì các nguồn phát điện không liên tục.

Các phân tích gần đây cho thấy chi phí điện mặt trời và lưu trữ năng lượng bằng pin đã giảm đủ sâu để cung cấp "điện năng mọi lúc" có khả năng cạnh tranh về giá 24/7.

Bộ đã bắt đầu giải ngân các khoản vay theo các ưu tiên mới, bao gồm một thỏa thuận để khởi động lại cơ sở hạt nhân Three Mile Island. Một nhà máy phân bón chạy bằng than ở Indiana cũng đã nhận được sự hỗ trợ.

Trong khi đó, nhiều nhà phát triển điện mặt trời và lưu trữ năng lượng từng nhận được cam kết có điều kiện dưới thời chính quyền trước hiện phải đối mặt với một bối cảnh thay đổi, nơi sự hỗ trợ của chính phủ liên bang không còn được đảm bảo cho các công nghệ tái tạo.

Bộ lưu ý rằng 85 tỷ USD trong danh mục đầu tư ban đầu đã được hoàn tất trong những tháng cuối của chính quyền Biden, một khung thời gian mà ban lãnh đạo hiện tại mô tả là "vội vã".

Động thái này đánh dấu một bước chuyển khỏi sự hỗ trợ của liên bang đối với quá trình chuyển đổi năng lượng như đã định nghĩa trước đây, thay vào đó tập trung vào sản xuất năng lượng truyền thống và mở rộng năng lượng hạt nhân.

Theo PV