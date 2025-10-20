Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tiến hành trao giải đến 2 thuê bao Viettel may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 1 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 36,7 tỷ đồng và giải độc đắc ở sản phẩm xổ số tự chọn Lotto 5/35 trị giá 10,2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.V.M - thuê bao Viettel đăng ký tham gia dự thưởng tại tỉnh Thanh Hóa - đã trúng Jackpot 1 Power 6/55 ở kỳ quay thứ 1.253 và anh P.Đ.L trúng giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 ở kỳ quay 209.

Anh N.V.M đang sinh sống và kinh doanh tự do tại Thanh Hóa. Anh M chia sẻ anh có thói quen mua khoảng 3-4 tấm vé số mỗi ngày và lựa chọn số ngẫu nhiên, dãy số trúng thưởng là dãy số ngẫu nhiên anh chọn cho ngày hôm đó.

Khi trên đường đi công việc về, anh M nhận được tin nhắn trúng thưởng nhưng anh để ý đến giá trị trúng. Lúc về đến nhà, anh kiểm tra tin nhắn và dãy số trúng thưởng thì biết mình đã trúng Jackpot 1 Power 6/55.

Anh N.V.M (áo xanh đen bên trái) nhận giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 và anh P.Đ.L (áo trắng bên phải) nhận giải độc đắc Lotto 5/35. Ảnh: Vietlott.

“Lúc đấy, tôi không kìm nổi xúc động vì vui nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết. Chỉ đến sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo trên fanpage chính thức và gọi lên tổng đài Vietlott kiểm tra thì tôi mới chính thức thông tin đến gia đình. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”, anh M cho hay.

Nói về dự định với số tiền trúng thưởng, anh M cho biết sẽ để chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, sau đó sẽ cân đối chi tiêu để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong gia đình. Ngoài ra, anh M còn dành một phần để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Còn anh P.Đ.L hiện sinh sống và làm trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh.

Anh L cho hay kỳ quay số mà anh trúng là vào trưa ngày thứ Bảy, nhưng do anh thường xuyên chơi và cũng hay trúng các giải nhỏ nên không hay để ý tin nhắn trúng thưởng. Tối đó, anh đi ăn uống với bạn bè nên cũng không kiểm tra thông tin. Sau khi ngủ dậy, anh lướt Facebook và thấy thông tin có người trúng giải độc đắc thì mới mở ứng dụng ra xem và biết anh là người chơi may mắn trúng giải.

Anh L có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng để mở rộng kinh doanh và chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Tại buổi lễ trao thưởng, 2 người trúng thưởng đã trao tặng tổng số tiền 550 triệu đồng để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.V.M có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng và anh P.Đ.L nộp thuế hơn 1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.