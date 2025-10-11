Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.254 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 11/10, hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 31.626.228.000 đồng (hơn 31,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Nhưng hệ thống của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.564.418.400 đồng (gần 3,6 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá gần 3,6 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.254 của loại hình xổ số Power 6/55 là 03 - 07 - 26 - 43 - 44 - 46 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 25.

Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Dãy số của giải Jackpot 1 là 03 - 07 - 26 - 43 - 44 - 46. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 25.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này sẽ nhận về hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,6 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.254 của loại hình xổ số Power 6/55, Vietlott còn tìm thấy 9 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 445 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 10.019 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.