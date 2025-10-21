Chiều 21/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 30/9.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 với sản phẩm xổ số Power 6/55, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá 179.058.846.000 đồng (hơn 179 tỷ đồng).

Tấm vé số may mắn trúng giải độc đắc hơn 179 tỷ đồng nói trên chứa dãy số 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52.

Anh H nhận giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Vietlott thông tin, chủ nhân của giải Jackpot 1 này là anh N.V.H. Anh H là giáo viên, hiện sống ở Đà Nẵng.

Anh H đã mua tấm vé số may mắn trên tại một điểm bán hàng của Vietlott tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Trước đây, anh H đã trúng nhiều giải thưởng nhỏ của Vietlott.

Nói về dự định với số tiền trúng thưởng, anh H cho biết đã có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong tương lai.

Theo quy định, anh H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là Đà Nẵng với giá trị hơn 17,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, số tiền mà anh H nhận về là hơn 161 tỷ đồng.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh H đã trích số tiền 2,5 tỷ đồng từ phần thưởng của mình trao tặng cho quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.