Ngày 9/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong quá trình điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", cơ quan điều tra xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare là hàng giả.

Công ty trên có trụ sở tại TPHCM và nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng Giám đốc.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả nằm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc đã mua, sử dụng các sản phẩm của công ty này khẩn trương liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long (qua Phòng Cảnh sát kinh tế) để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare) và Trần Minh Duy (36 tuổi, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn.

Làm việc với cơ quan công an, các lao động khai nhận đã trực tiếp nấu, chế biến nước yến và tổ yến chưng sẵn theo công thức pha trộn do Lân và Duy đưa ra, nhưng hoàn toàn không sử dụng thành phần yến tự nhiên.

Danh sách 27 sản phẩm yến giả: