Ngày 19/9, chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa Du lịch năm 2026 với màn tranh tài của 40 thí sinh xuất sắc, chia thành 5 đội thi. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch với sự đồng hành của Viện Bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống.

Khởi xướng từ năm 2021, dự án mang sứ mệnh ươm mầm tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Năm 2026, khi Nghị quyết 80-NQ/TW năm 2026 về phát triển văn hoá Việt Nam được triển khai khắp nơi, dự án ghi nhận con số kỷ lục khi thu hút 1.421 sinh viên đến từ 171 trường đại học và cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Đội Sắc nguồn Tân Hóa giành giải Nhất.

Ông Nguyễn Xuân Trung - đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Với chủ đề Từ câu chuyện địa phương đến trải nghiệm địa phương, cuộc thi là hành trình tìm kiếm và tôn vinh những người trẻ có khả năng kể chuyện văn hóa, tư duy phản biện và năng lực kiến tạo sản phẩm du lịch giàu bản sắc, gắn với trách nhiệm cộng đồng và giá trị thực tiễn".

Thông qua chủ đề năm nay, BTC kỳ vọng đưa văn hóa vượt ra khỏi những không gian thuần túy để trở thành những giá trị sống động, được cảm nhận, tương tác và trải nghiệm trực tiếp bởi du khách.

Tại đêm chung kết, 40 thí sinh thuộc 5 đội thi đã trải qua 2 phần thi gay cấn, thể hiện trọn vẹn vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa - du lịch các vùng miền trên cả nước: Thông điệp văn hóa du lịch - Kể chuyện địa phương - Chạm vào bản sắc; Theo dòng văn hóa du lịch - Giải mã địa phương - Hiểu đúng để làm hay.

Đội Âm vang xứ dừa giành giải Nhì. Đội Diễm khúc Sa Huỳnh giành giải Ba.

Sau hai phần thi đầu tiên, 3 đội có điểm số cao nhất đã tiến vào phần thi quyết định: Đại sứ Văn hóa du lịch. Tại đây, các đội thể hiện bản lĩnh qua hai nội dung khắt khe: Tranh biện (bảo vệ lập trường về quyền kể và khai thác câu chuyện địa phương) và Thuyết trình dự án (trình bày các mô hình, nguyên mẫu sản phẩm văn hóa - du lịch nhằm chuyển hóa câu chuyện địa phương thành trải nghiệm thực tế).

Sau 3 phần thi kịch tính và tràn đầy màu sắc văn hóa, BTC trao giải Nhất cho đội Sắc nguồn Tân Hóa, giải Nhì cho đội Âm vang xứ dừa, giải Ba cho đội Diễm khúc Sa Huỳnh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Khuyến khích cùng hàng loạt giải phụ dành cho các phần diễn sân khấu hóa, tranh biện, dự án sáng tạo vì địa phương, truyền thông xuất sắc, đội thi được yêu thích nhất và các cá nhân tiêu biểu.

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