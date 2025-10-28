Từ ngày 27-28/10, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên thanh niên, Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Bộ VHTTDL, nơi hội tụ và lan tỏa trí tuệ, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Minh Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL khẳng định, tuổi trẻ ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện sứ mệnh: "Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối".

Bà Lê Minh Đức nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là khởi đầu cho những khát vọng lớn hơn, khi tuổi trẻ Bộ VHTTDL tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, sáng tạo và trở thành những đại sứ văn hóa, thể thao và du lịch trẻ lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Đại hội diễn ra trong hai phiên làm việc. Tại phiên thứ nhất (ngày 27/10), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Bộ VHTTDL khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 thành viên; bà Lê Minh Đức tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ.

Phiên thứ hai (sáng 28/10), Đại hội nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2027, thảo luận phương hướng nhiệm kỳ mới, cùng các ý kiến tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Đảng ủy và Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Bà Lê Minh Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đánh giá, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ VHTTDL đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Bộ. Nhiều gương mặt trẻ tiên phong trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đã đạt được thành tích xuất sắc, khẳng định sức trẻ và bản lĩnh của tuổi trẻ ngành.

Thứ trưởng đề nghị nhiệm kỳ tới, Đoàn Bộ tập trung vào 5 định hướng trọng tâm: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, tránh hình thức; Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong chuyển đổi số; Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức phục vụ nhân dân; Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng số và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

"Tuổi trẻ ngành văn hóa, thể thao và du lịch vừa là lực lượng gìn giữ di sản, vừa tiên phong sáng tạo, kiến tạo tương lai. Tôi tin tưởng tuổi trẻ Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên các mặt trận văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam nhân ái, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên", Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và đại diện Trung ương Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho lãnh đạo, cán bộ các đơn vị và giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2022-2025.

Đại diện Đoàn Thanh niên Chính phủ, ông Bùi Hoàng Tùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ Bộ VHTTDL trong việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, phát triển thể thao và quảng bá du lịch bền vững. Ông mong muốn Đoàn Bộ tiếp tục triển khai các chương trình, sáng kiến mang tính hành động, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến của đoàn viên thanh niên.

Ảnh: BTC