Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những phương thức kiếm tiền hoàn toàn mới, và đi đầu xu hướng này chính là AI Agent (tác nhân AI).

Vượt xa các công cụ AI tạo sinh đơn thuần, AI Agent hoạt động như một "lực lượng lao động" tự hành, có khả năng thực thi các nhiệm vụ phức tạp từ đầu đến cuối chỉ với một mệnh lệnh duy nhất.

Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là một cỗ máy kiếm tiền thực thụ, giúp doanh nghiệp và cá nhân tối ưu hóa chi phí, tăng tốc sản xuất và thậm chí “chốt đơn” ngay cả khi chủ shop đang ngủ. Thông tin được các diễn giả chia sẻ tại sự kiện AI4VN 2025.

Tiết kiệm hàng chục nghìn USD cho một báo cáo thị trường

Trong các lĩnh vực cạnh tranh như bất động sản và chứng khoán, người nắm bắt thông tin sớm nhất là người chiến thắng. AI Agent chính là vũ khí tối thượng để đạt được lợi thế này.

Theo ông Cao Vương, nhà sáng lập AIVA, nếu trước đây, doanh nghiệp phải chi hàng chục ngàn USD cho một báo cáo thị trường chuyên sâu, giờ đây, chỉ cần ra lệnh cho AI Agent.

Ví dụ "nghiên cứu thị trường rau sạch bằng công nghệ thủy canh", nó sẽ tự động tổng hợp hàng chục ngàn dữ liệu toàn cầu, phân tích, vẽ biểu đồ và tạo ra một báo cáo PDF chi tiết chỉ trong vài phút.

Khả năng này giúp doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá tiềm năng thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

AI Agent cũng có thể đóng vai trò như một trợ lý đầu tư cá nhân. Chẳng hạn, mỗi 8 giờ sáng hàng ngày, bạn có một trợ lý AI tự động quét sạch tin tức từ các báo chính thống, phân tích và đưa ra khuyến nghị về các khu vực bất động sản hoặc cổ phiếu tiềm năng để đầu tư.

Thay vì mất hàng giờ đọc báo, bạn sẽ là người đầu tiên nắm bắt cơ hội, biến thông tin thành lợi nhuận một cách nhanh chóng, ông Cao Vương phát biểu.

Sáng tạo nội dung và xây dựng thương hiệu tự động

Việc đưa sản phẩm lên các nền tảng online như TikTok, YouTube hay Facebook thường gặp rào cản lớn là "bí nội dung". AI Agent giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách tự động hóa toàn bộ quy trình marketing nội dung.

Chỉ cần nhập một chủ đề, như "mẹo marketing cho quán cà phê", AI Agent có thể tự động tạo ra hàng loạt nội dung cho cả tháng, từ kịch bản video ngắn cho TikTok đến các bài viết sâu sắc cho Facebook.

Ông Cao Vương, nhà sáng lập AIVA, chia sẻ về cách AI Agent giúp giải quyết những "nỗi đau" của chủ doanh nghiệp tại sự kiện AI4VN ngày 26/9. Ảnh: Giang Huy

Sau khi tạo nội dung, Agent sẽ tự động lên lịch và đăng bài vào đúng ngày giờ đã định, giúp duy trì sự hiện diện thương hiệu một cách nhất quán trên mọi nền tảng mà không tốn nhiều công sức.

Chi phí cho việc thuê ngoài các dịch vụ sáng tạo như thiết kế website hay sản xuất video quảng cáo thường rất tốn kém. AI Agent trao quyền cho bất kỳ ai cũng có thể tự mình thực hiện các công việc này với chi phí gần như bằng không.

Theo ông Cao Vương, thay vì mất cả tháng làm việc với đội ngũ thiết kế và tốn 30 - 40 triệu đồng, bạn chỉ cần ra lệnh cho AI Agent, như "tạo cho tôi một website về dịch vụ ảnh đẹp", và một trang web hoàn chỉnh sẽ ra đời chỉ trong vài phút. Bạn có thể tạo hàng chục trang bán hàng cho các sản phẩm, dịch vụ khác nhau một cách nhanh chóng.

AI Agent còn sản xuất video quảng cáo hàng loạt. Nhà sáng lập AIVA lấy dẫn chứng: Một TVC quảng cáo trước đây có thể tốn hàng trăm triệu đồng và nhiều ngày sản xuất.

Với AI Agent, có thể tạo ra 20-30 video chất lượng cao chỉ trong nửa giờ. Agent sẽ tự viết kịch bản, tạo câu lệnh (prompt), bố trí nhân vật, cảnh quay và dựng thành một video hoàn chỉnh, giúp đẩy nhanh tốc độ sản xuất và tiết kiệm chi phí tối đa.

"Cỗ máy chốt đơn" 24/7: Bán hàng ngay cả khi chủ shop đang ngủ

“Một vấn đề của các doanh nghiệp là chăm sóc khách hàng ngoài giờ hành chính. Thời gian khách hàng thường mua sắm là sau 8 giờ tối, lúc đó nhân viên đã nghỉ. Khi khách hàng hỏi mà không có ai trả lời, họ sẽ tìm đến đối thủ khác. Đây là lỗ hổng gây mất tiền của 99% chủ doanh nghiệp hiện tại”, ông Cao Vương nhận định.

Giải pháp chính là chatbot AI Agent. Nó hoạt động như một nhân viên chăm sóc khách hàng không bao giờ ngủ, tự động tư vấn, trả lời câu hỏi và chốt đơn hàng ngay cả khi chủ shop đang đi chơi hay đã say giấc.

Chatbot này có thể xác nhận đơn hàng và tự động lưu dữ liệu khách hàng vào hệ thống CRM, đảm bảo không một khách hàng tiềm năng nào bị bỏ lỡ.

Với thế hệ AI mới nhất, mọi quy trình phức tạp đều được đơn giản hóa. Bạn chỉ cần "chat" ra yêu cầu, và AI Agent sẽ tự động điều phối các công cụ cần thiết để tạo ra kết quả cuối cùng, từ viết blog, làm slide, đến thiết kế infographic, tất cả chỉ trong 5-10 phút.

Tương lai của việc kiếm tiền không còn là câu hỏi "liệu có nên dùng AI Agent không", mà là "khi nào bạn sẽ bắt đầu?".

Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, cho biết công ty đã triển khai hơn 1.500 AI Agent cho khách hàng. Ảnh: Giang Huy

Tại Việt Nam, các AI Agent đang được doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ. Theo ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, công ty đã triển khai hơn 1.500 AI Agent cho các khách hàng, giúp tự động hóa 46% khối lượng công việc của trung tâm chăm sóc khách hàng, tăng 20% doanh thu qua kênh telesales và xử lý hơn 400 triệu bộ giấy tờ mỗi năm với độ chính xác trên 95%.

Trong lĩnh vực nhân sự, các trợ lý AI giúp 20.000 nhân viên học tập thường xuyên, tăng 15% chất lượng kiến thức và tiết kiệm 80% nguồn lực đào tạo.

Ông Ajay Kushwaha, Giám đốc cấp cao phụ trách Kiến trúc doanh nghiệp khu vực ASEAN của Salesforce, nhận định AI Agent đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành ở nhiều mảng như dịch vụ, bán hàng, marketing, thương mại...

Song, để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ về dữ liệu, an ninh, cơ chế giám sát và quy trình triển khai.

"Doanh nghiệp không chỉ cần nền tảng AI Agent mà còn phải có tư duy hệ thống - đặt câu hỏi về dữ liệu từ đâu đến, dữ liệu có được sử dụng hợp pháp không, và làm thế nào để giám sát, bảo vệ người dùng, nếu không, lợi ích từ AI rất khó được duy trì bền vững", ông Kushwaha chia sẻ.