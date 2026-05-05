Cách đây 2 tháng, trong lúc lái xe đưa gia đình đi có việc, do không quen đường và bị xe tải phía trước che khuất tầm nhìn, tôi đã vô tình trớn qua vạch dừng và vượt đèn đỏ tại một ngã tư lớn. Ngay sau đó, tôi phát hiện khu vực này có lắp camera giám sát giao thông và xác định mình đã vi phạm.

Tình huống ô tô vô tình vượt đèn đỏ không phải là hiếm và hành vi này bị phạt khá nặng. Ảnh minh họa

Từ thời điểm đó, tôi luôn trong trạng thái lo lắng, cho rằng chỉ vài tuần sau sẽ nhận được thông báo phạt nguội gửi về nhà. Để chủ động, tôi thường xuyên tra cứu biển số xe trên cổng thông tin của Cục Cảnh sát giao thông, đồng thời sử dụng một số ứng dụng kiểm tra phạt nguội trên điện thoại. Tuy nhiên, suốt hơn 60 ngày qua, kết quả trả về vẫn là "không tìm thấy vi phạm", tôi cũng hoàn toàn không nhận được bất kỳ giấy báo xử phạt nào gửi về nhà.

Theo những gì tôi tìm hiểu, quy trình trích xuất hình ảnh từ camera và gửi thông báo phạt nguội thường mất khoảng 15–20 ngày. Vì vậy, tôi bắt đầu đặt câu hỏi: việc đã hai tháng trôi qua mà không có dữ liệu vi phạm liệu có đồng nghĩa với việc tôi đã thoát nguy cơ bị phạt nguội chưa?

Tôi băn khoăn không biết có khả năng camera gặp trục trặc kỹ thuật, biển số bị che khuất hoặc dữ liệu cập nhật chậm dẫn đến việc thông báo xử phạt bị kéo dài vài tháng hay không. Đặc biệt, cuối tháng tới tôi cần đưa xe đi đăng kiểm định kỳ, nên càng lo lắng liệu có phát sinh vướng mắc nào vào phút chót.

Rất mong nhận được chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các độc giả và những người am hiểu để tôi có thể yên tâm hơn.

Độc giả Lê Quốc Tuấn (Sơn Tây, Hà Nội)

