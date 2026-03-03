Từ 22h ngày 2/3, các trạm thu phí trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (qua tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng) chính thức được đưa vào vận hành. Toàn tuyến áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), không barie đầu vào.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hơn 22h ngày 2/3, tại trạm thu phí Km84+200 (nút giao Quốc lộ 56), giao dịch thu phí đầu tiên đã được thực hiện.

Theo quy định, khi ô tô lưu thông vào cao tốc qua hệ thống giá long môn tích hợp camera, dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành, phương tiện không phải dừng lại.

Tại đầu ra, các trạm bố trí làn đơn có barie để kiểm soát giao dịch cuối cùng. Khi phương tiện rời cao tốc, hệ thống giá long môn tích hợp camera nhận diện biển số, đầu đọc thẻ sẽ tự động xác định quãng đường di chuyển, tính phí và trừ tiền trong tài khoản ETC.

Sau khi chính thức vận hành, hệ thống thu phí trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây phát sinh một số lỗi kỹ thuật như barie đầu ra tại vài nút giao hoạt động chưa ổn định, một số camera không ghi nhận hình ảnh, đường truyền dữ liệu đôi lúc bị gián đoạn.

Tại nút giao Km63 trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, một nhân viên phải xử lý thủ công đối với một số phương tiện vào tuyến trước 22h nhưng rời cao tốc sau thời điểm bắt đầu thu phí tự động.

Toàn bộ quy trình vận hành được giám sát tự động nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế tối đa phát sinh sự cố trong quá trình thu phí.

Ông Hoàng Nghĩa Việt, người phụ trách điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cho biết đơn vị đang theo dõi quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử, bố trí cán bộ kỹ thuật túc trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

"Những lỗi kỹ thuật khi mới đưa vào vận hành không ảnh hưởng đến việc thu phí do hệ thống vẫn nhận diện được phương tiện qua lại. Chúng tôi cần vận hành thực tế khoảng 1 tháng để toàn bộ hệ thống ổn định”, ông Việt nói.

Đáng chú ý, tuyến Phan Thiết - Dầu Giây (99km) là cao tốc duy nhất trong đợt thu phí này có quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục. Mức thu tối đa đối với xe nhóm 1 là 128.700 đồng/lượt; nhóm 5 cao nhất là 518.800 đồng/lượt.

Năm dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông được triển khai thu phí đợt này gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu và Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.