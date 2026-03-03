Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin về tình hình thu phí điện tử không dừng tại 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, từ 22h ngày 2/3, cơ quan quản lý đã chính thức tổ chức thu phí đối với 5 đoạn tuyến gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

Đến 8h30 ngày 3/3, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên toàn tuyến được vận hành đồng bộ, cơ bản ổn định và thông suốt, ghi nhận hơn 10.000 giao dịch.

Nút giao Đại Ninh thuộc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Một số giao dịch thiếu thông tin đầu vào đã được nhân viên thu phí ghi nhận và xử lý offline đúng quy trình. Một số tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành cũng đã được các đơn vị liên quan phối hợp xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến lưu thông của người dân.

Để bảo đảm việc thu phí diễn ra an toàn, hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua cao tốc; tuân thủ hệ thống báo hiệu, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.