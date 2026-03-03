Ông Văn Minh Thiên, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, cho biết từ 22h ngày 2/3, 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Trong ngày đầu triển khai, hệ thống tại nút giao Đông Xuân (Thanh Hóa) ghi nhận hơn 3.100 lượt xe ra khỏi cao tốc qua trạm. Theo ông Thiên, lưu lượng phương tiện cơ bản ổn định, giảm không đáng kể so với thời điểm chưa thu phí. Tuy nhiên, phát sinh một số lỗi kỹ thuật khiến một số phương tiện qua trạm nhưng thanh chắn không tự động mở.

Nguyên nhân chủ yếu do một số tài xế chưa nắm thông tin tuyến đã thu phí nên tài khoản ETC không đủ tiền; thẻ thu phí lỗi hoặc phương tiện đã đổi biển số nhưng chưa cập nhật dữ liệu. Ngoài ra, có trường hợp xe vào cao tốc với tốc độ cao khiến hệ thống camera không kịp ghi nhận thông tin đầu vào. Các sự cố được xử lý kịp thời, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Một số hình ảnh phương tiện qua trạm thu phí nút giao Đông Xuân (Thanh Hóa).

Nút giao Đông Xuân ngày đầu thực hiện thu phí. Ảnh: Lê Dương

Các phương tiện qua trạm được cán bộ Công ty VETC hướng dẫn. Ảnh: Lê Dương

Chiếc xe tải đi đến nơi nhưng thanh chắn không tự động mở. Ảnh: Lê Dương

Thanh chắn tự động không mở do nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên đã được cán bộ kỹ thuật kịp thời khắc phục. Ảnh: Lê Dương

Hệ thống mắt camera giám sát. Ảnh: Lê Dương

Các lực lượng có mặt tại nút giao để hỗ trợ trong ngày đầu thực hiện thu phí. Ảnh: Lê Dương