So với thế hệ trước, Hyundai Venue 2026 có kích thước lớn hơn với chiều cao tăng 48mm, chiều rộng tăng 30mm và chiều dài cơ sở diiài hơn 20mm nhằm mang lại không gian bên trong rộng rãi hơn.

Diện mạo của Hyundai Venue 2026 đã thay đổi đáng kể so với người tiền nhiệm. Ảnh: Hyundai India

Diện mạo của mẫu SUV cỡ A này đã được thay đổi hoàn toàn với đèn pha LED dạng tầng, đèn LED ban ngày hình chữ C và dải LED liền mạch chạy ngang nắp ca-pô tương tự như các mẫu xe mới gần đây của hãng. Phía sau, Hyundai thiết kế lại cửa hậu và cụm đèn hậu LED gọn gàng và hiện đại hơn.

Bên trong, khoang lái cũng nhận được những nâng cấp lớn với cụm màn hình đôi 12,3 inch bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, trong khi các trang bị tiêu chuẩn trước đó như ghế trước chỉnh điện có tính năng làm mát, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, rèm che nắng cho hàng ghế sau và ghế sau có thể ngả 2 nấc vẫn sẽ xuất hiện trên mẫu xe mới này.

Một trong những thay đổi lớn nhất trên Hyundai Venue 2026 hoàn toàn mới là việc bổ sung hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2, gồm camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước và sau, phanh tay điện tử với tính năng Auto Hold. 6 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử vẫn là trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất của Hyundai Venue 2026 trông hiện đại và cao cấp hơn. Ảnh: Hyundai India

Không có sự thay đổi nào dưới nắp ca-pô khi Venue 2026 vẫn duy trì các tùy chọn động cơ quen thuộc gồm động cơ xăng 1.2L (83 mã lực/113 Nm, động cơ xăng 1.0 Turbo (120 mã lực/172 Nm) và động cơ diesel 1.5L (116 mã lực/250 Nm). Các tùy chọn hộp số đi kèm gồm số sàn 5 cấp hoặc 6 cấp, số tự động 6 cấp và ly hợp kép 7 cấp DCT.

Đặc biệt, phiên bản diesel lần đầu tiên có tùy chọn hộp số tự động, một nâng cấp đáng chú ý giúp Venue cạnh tranh trực tiếp với KIA Sonet – đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, các bản số tự động và DCT sẽ có lẫy chuyển số, cùng ba chế độ lái và ba chế độ lực kéo tùy chỉnh.

Đáng chú ý, thay vì thay thế hoàn toàn, Hyundai sẽ tiếp tục bán Venue thế hệ cũ song song với bản mới. Mẫu xe cũ sẽ chỉ trang bị động cơ 1.2L đi kèm hộp số sàn 5 cấp với giá từ 848.000-914.000 Rupee (254-274 triệu đồng). Các bản này sẽ không có động cơ tăng áp hoặc diesel, nhằm duy trì mức giá khởi điểm cạnh tranh so với các đối thủ như Maruti Suzuki Brezza hay Renault Kiger.

Hyundai Venue sẽ được bán song song cả bản cũ và mới để mở rộng đối tượng khách hàng mua xe. Ảnh: Cartoq

Điều này tạo ra hai lựa chọn rõ ràng cho khách hàng. Venue cũ sẽ dành cho người mua đề cao giá trị và chi phí hợp lý, trong khi Venue mới sẽ hướng tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm công nghệ và tính năng cao cấp nhất.

Giá bán của Hyundai Venue 2026 sẽ được công bố khi mẫu SUV đô thị này chính thức được giới thiệu vào ngày 4/11 tới đây. Hiện tại, Hyundai đã cho phép nhận đơn đặt hàng tại các đại lý ở Ấn Độ với khoản đặt trước 25.000 Rupee (7,5 triệu đồng).

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Venue hiện đang được lắp ráp trong nước với duy nhất tùy chọn động cơ 1.0 Turbo tăng áp và bán hai phiên bản với giá bán 499 triệu đồng (bản tiêu chuẩn) và 539 triệu đồng (bản đặc biệt).

Theo Cartoq

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!