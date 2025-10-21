Sau nhiều năm đồn đoán và chờ đợi, điều mà người hâm mộ Toyota mong mỏi đã trở thành sự thật: FJ Cruiser trở lại nhưng dưới tên gọi mới Toyota Land Cruiser FJ và được định vị là "bé hạt tiêu" của Land Cruiser nhưng mang tinh thần phiêu lưu, bền bỉ vốn có của dòng xe này.

Toyota Land Cruiser FJ là thành viên nhỏ nhất trong gia đình Land Cruiser. Ảnh: TMC

Toyota dự kiến trưng bày nguyên mẫu Land Cruiser FJ tại Triển lãm di động Nhật Bản 2025 diễn ra vào cuối tháng này trước khi mở bán tại một số thị trường từ giữa năm 2026.

Về ngoại hình, Toyota Land Cruiser FJmang vẫn được kế thừa những thiết kế của dòng xe FJ Cruiser huyền thoại những năm 2000, với kiểu dáng vuông vắn, đèn pha tròn cổ điển và phần đầu xe ngắn.

Tuy nhiên, Thân xe hình chữ nhật cùng những đường cắt gãy tạo nên vẻ cứng cáp, vững chãi và hơi hướng hoài cổ lại được lấy cảm hứng từ những “đàn anh” Land Cruiser và Land Cruiser Prado.

Toyota mang đến hai lựa chọn mặt ca-lăng cho Land Cruiser FJ: một kiểu mang hơi thở cổ điển với cụm đèn tròn, và một kiểu hiện đại hơn với đèn vuông cùng dải LED ban ngày hình chữ C.

Toyota Land Cruiser FJ có hai phong cách tạo hình lưới tản nhiệt. Ảnh: TMC

Lưới tản nhiệt tối giản kèm dòng chữ “TOYOTA” dập nổi giúp tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho phần đầu xe. Đặc biệt, cản trước dạng module có thể tháo rời giúp người dùng dễ dàng thay thế khi bị hư hại hoặc tùy chỉnh theo phong cách cá nhân.

Với kích thước tổng thể 4.575 x 1.855 x 1.960 (mm), Toyota Land Cruiser FJ có kích thước tương đương Toyota RAV4, nhưng cao hơn và đậm chất địa hình hơn.

Chiều dài cơ sở 2.580mm giúp xe giữ được sự cơ động và linh hoạt khi di chuyển ở đô thị lẫn địa hình phức tạp.

Nội thất của Land Cruiser FJ đơn giản, các núm xoay to dễ thao tác ngay cả khi người lái đeo găng tay – chi tiết rất “chuẩn Land Cruiser” nhưng vẫn đảm bảo sự hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số kết hợp với màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn.

Nội thất của Toyota Land Cruiser FJ tương tự như các phiên bản khác của dòng Land Cruiser. Ảnh: TMC

Cabin dù thiết kế thực dụng, nhưng vẫn được bố trí hợp lý, mang lại sự tiện dụng cao khi hàng ghế thứ 2 vẫn có thể trượt ngả linh hoạt. Toyota cho biết Land Cruiser FJ được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense tiêu chuẩn.

Dưới lớp vỏ hoài cổ là nền tảng khung gầm IMV đang sử dụng cho Toyota Hilux và Fortuner tại Đông Nam Á. Nhưng khung gầm này đã được tinh chỉnh để tăng độ cứng, cải thiện khả năng bám đường và khoảng sáng gầm, để vận hành tốt hơn trên đường xấu.

Sức mạnh của Land Cruiser FJ cũng đến từ động cơ xăng 2TR-FE, dung tích 2.7L chung với người anh em Toyota Fortuner, công suất 161 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD.

Toyota Land Cruiser FJ phát triển dựa trên nền tảng khung gầm IMV khá cũ đang sử dụng cho Toyota Fortuner và Hilux. Ảnh: TMC

Hiện tại, với sự xuất hiện của Land Cruiser FJ, dòng sản phẩm Land Cruiser nay gồm: Land Cruiser 300 (sang trọng, cao cấp), Land Cruiser 250/Prado (cân bằng giữa on-road và off-road), Land Cruiser 70 (thuần chất địa hình, tiện dụng) và Land Cruiser FJ (nhỏ gọn, trẻ trung, hướng đến phong cách sống năng động).

Theo nhiều nguồn tin, Toyota Land Cruiser FJ có thể sẽ được sản xuất tại Thái Lan, nhờ đó khả năng được phân phối tại Việt Nam sẽ cao hơn khi mẫu xe này bán ra thị trường.

Giá bán của Land Cruiser FJ dù chưa được công bố nhưng giới chuyên môn khẳng định sẽ rẻ hơn nhiều so với Land Cruiser hiện đang nhập khẩu từ Nhật Bản.

Theo AutoBlog

